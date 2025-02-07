МАРТ предложил запретить продавать продукцию сексуального назначения несовершеннолетним белорусам

Опубликовано: 07.02.2025 11:31 , Обновлено: 07.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предложило ограничить в Беларуси продажу товаров продукции сексуального назначения. Ведомство предложил запретить продавать такую продукцию несовершеннолетним, причём как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках.

Такое предложение 7 февраля ведомство вынесло на общественное обсуждение, опубликовав текст проекта соответствующего постановления Совмина и обоснование законопроекта на Правовом форуме Беларуси.

[info_b]Согласно утверждённой в 2007 году инструкцией Министерства культуры Беларуси, к продукции сексуального назначения в Республике относятся изделия, аппараты, приборы и приспособления, предназначенные для сексуального стимулирования.

По действующему законодательству такую продукцию разрешается продавать только в упакованном виде и исключительно в специализированных магазинах. А вот прямого запрета на продажу этой продукции несовершеннолетним ни в магазинах, ни по интренету, сейчас в Беларуси нет.[/info_b]

Авторы законопроекта расценили демонстрацию продукции сексуального назначения в открытом доступе “в рабочем состоянии” на сайтах некоторых интернет-магазинов как нарушение действующего Закона “О правах ребенка”. Такие изображения, по мнению инициаторов законопроекта, нарушают права ребёнка на защиту от информации, причиняющей вред его здоровью и развитию.

Тем не менее, полный запрет на продажу такой продукции на интернет-площадках законодатели посчитали “нецелесообразным”, так как это противоречит интересам покупателей других возрастных категорий, а белорусских продавцов поставит в неравные условия с иностранными конкурентами, которые не обязаны соблюдать белорусское законодательство.

В итоге законодатели сошлись на следующих предложениях:

запретить продавать продукцию сексуального назначения несовершеннолетним, не достигшим возрастной категории, среди которой допускается распространение такой продукции;

на интернет-площадках запретить демонстрировать изображения такой продукции и ограничить информацию о продукции, предоставляемой покупателям, сведениями о размерах, технических характеристиках, материале изготовления и особенностях использования “в объеме, необходимом для осуществления выбора и приобретения этой продукции”.

Общественное обсуждение данного законопроекта будет проводиться до 17 февраля 2025 года. Внести свои предложения по законопроекту может любой зарегистрированный пользователь Правового форума, по ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в середине января этого года в Беларуси подвели итоги общественного обсуждения законопроекта, ужесточающего оборот табачных изделий, электронных сигарет и систем для нагревания табака. Как сообщили в концерне «Белгоспищепром», несмотря на ряд предложений от граждан, власти не намерены «смягчать» регулирование.

Белгоспищепром отверг предложения не запрещать в Беларуси продажу вейпов онлайн. Что известно?