Может ли жена требовать от мужа компенсацию за годы "работы домохозяйкой"? Гомельские юристы объяснили

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.08.2025 12:07 , Обновлено: 24.08.2025

Может ли женщина, официально не работавшая в браке и занимавшаяся лишь ведением семейного хозяйства и уходом за детьми, при разводе с потребовать от мужа денежной компенсации за годы "работы домохозяйкой"? В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома объяснили, насколько законны такие требования женщины, посвятившей себя семье в ущерб карьере.

В большинстве стран мира домохозяйки приравнены к безработным, а бремя их содержания фактически ложится на супруга. В Беларуси этот статус сопряжён даже с большими экономическими тратами: домохозяйку могут отнести к категории тунеядцев (на юридическом языке чиновников этот статус звучит как “незанятое в экономике лицо”), что автоматически означает для семьи повышение тарифов на коммунальные услуги и некоторых государственных налогов.

Избежать статуса тунеядца официально не трудоустроенная женщина в Беларуси может лишь при наличии детей (не причисляют к незанятым в экономике женщин, воспитывающих ребёнка в возрасте до 7 лет, трёх и более несовершеннолетних детей, а также ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет).

Тем не менее, для многих мужчин официально не работающая жена не является проблемой и они готовы в одиночку материально обеспечивать семью, пока их супруга фактически совмещает в себе рабочие обязанности уборщицы, кухарки, няни и репетитора для их детей. Однако в случае, если брак распадается и супруги расстаются не на доброй ноте у женщины порой возникают претензии, связанные в том числе и с упущенными годами “простоя” в профессиональном плане.

[inf]Согласно официальным данным Белстата, за последний год в Беларуси снизилось количество официальных браков - почти на 10 тысяч, до 46,2 тыс., тогда как число разводов, наоборот, несколько выросло - до 34,8 тыс. Общий коэффициент «брачности» (на 1000 человек населения) упал с 6,1 до 5,1, тогда как коэффициент «разводимости» немного увеличился с 3,7 до 3,8.[/inf]

В Белстате назвали уровень «брачности» и «разводимости» белорусов. Что изменилось за год?

Некоторые женщины заранее пытаются подстраховаться на случай развода с помощью брачного договора и прописать в нём в том числе условия компенсации за свой добровольный отказ от строительства карьеры.

“Я домохозяйка, воспитываю ребенка, муж работает. Если мы разведемся, могу ли я в договоре предусмотреть компенсацию за годы, которые я посвятила семье вместо карьеры?” - с таким вопросом недавно обратилась к юристам одна белоруска.

Однако, как отметила* стажёр нотариуса нотариальной конторы №2 Советского района Гомеля Екатерина Пилипенко*, в данном случае есть важный нюанс, который следует учесть при составлении брачного договора. Он не может огранить личные права и свободы супругов.

“Посвятить себя семье, вместо карьеры было вашим личным правом и выбором”, - пояснила специалист.

Однако, по её словам, в брачном договоре можно согласовать права и обязанности по взаимному содержанию супругов, в том числе - предусмотреть денежную компенсацию при разводе. Например, можно установить конкретный размер компенсации за каждый год брака, которую обязан будет выплатить супруг в случае развода.

Кроме того,в брачном договоре можно прописать и другие детали финансовых взаимоотношений супругов, например, порядок несения каждым из них семейных расходов, размер алиментов на детей (а также способы и порядок их уплаты). Важным моментом при этом, по словам Пилипенко, должно быть то, чтобы прописанные в договоре условия не нарушали права и законные интересы других лиц и не противоречили действующему законодательству.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусский Кодекс о браке и семье обязал супругов взаимно содержать друг друга. Однако что делать, если один из них от этой обязанности уклоняется, и в каких случаях можно требовать алименты на своё содержание через суд, даже после развода? На эти вопросы ответила адвокат Минской городской коллегии Инесса Ловягина.

Новость Телеграф