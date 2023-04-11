Может ли внебрачный ребенок претендовать на наследство? Объяснили белорусские адвокаты

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Опубликовано: 11.04.2023 11:45 , Обновлено: 11.04.2023

В каком случае внебрачные дети могут претендовать на наследство после смерти родителя? На этот вопрос ответила адвокат специализированной юридической консультации № 3 г. Минска Снежана Бахорина.

По ее словам, внебрачный ребенок не входит в первый круг наследников (родители-дети, супруг-супруга), если нет факта, который подтверждает, что ребенок от этого отца и является наследником. То есть, пока это не установлено, он ничего не сможет получить после смерти родителя.

Однако, если есть завещание, наследство получить можно. При этом, если у завещателя в круге наследников есть нетрудоспособные (инвалиды или либо лица пенсионного возраста), то они имеют право на обязательную долю – не менее половины, причитающейся по закону.

«То есть тут завещание в полном объеме не спасает, только в том случае, когда у вас нет лиц в круге наследников, которые имеют обязательную в этом долю», — отметила Бахорина.

А вот в случае оформления дарственной обязательной доли нет. «Вы можете подарить, пожалуйста», — подчеркнула адвокат.

Ранее Телеграф писал, можно ли белорусам написать завещание дома и не ходить к нотариусу. На этот вопрос ответили в Белорусской нотариальной палате.

Можно ли белорусам написать завещание дома и не ходить к нотариусу? Юристы ответили