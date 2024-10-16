Может ли начальство следить за местоположением белорусов через GPS? В НЦЗПД отреагировали на жалобу

Опубликовано: 16.10.2024 17:00 , Обновлено: 16.10.2024

В Национальный центр защиты персональных данных поступила жалоба от белоруса, которая заключалась в следующем. Работника не устроило, что наниматель отслеживал его местоположение посредством GPS, установленного на мобильном телефоне. Правомерны ли такие действия, ответили специалисты.

Оказывается, что в данном случае личные данные, то есть местоположение человека, сочли “избыточным и несоразмерным заявленной цели контроля рабочего времени при помощи сервисов геолокации”. В Центре добавили, что сбор информации о том, где сейчас находится работник, осуществлялся без “правовых оснований”, т.к. личный номер телефона использовался без его согласия на обработку персональных данных.

После проверки Центр направил нанимателю требование об устранении выявленных нарушений, после чего тот заявил, что прекратил использовать GPS для подобного рода контроля. Вместе с тем работодатель добавил, что впоследствии получил согласие сотрудников для использования их номеров в рабочих целях.

Ранее Telegraf.news писал, что Национальный центр защиты персональных данных предупредил белорусских предпринимателей об административной ответственности за “холодные звонки”. По данным организации, в стране участились случаи, когда людям звонят с незнакомых номеров, просят ответить на пару вопросов и получить подарок, или же прийти на якобы бесплатную презентацию. Такие предложения в итоге приводят к переплатам, когда клиентов “обрабатывают” и заставляют купить то, что зачастую им вовсе не нужно.

Штраф до 4000 рублей. В НЦПД предупредили предпринимателей за «холодные звонки» белорусам