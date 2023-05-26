Может ли начальство штрафовать белорусов за опоздание на работу? В Минтруда поделись списком наказаний
Вправе ли руководитель «выписывать» денежный штраф за опоздание? В Департаменте госинспекции труда ответили на этот вопрос.
За систематические опоздания на работу наниматель не имеет права штрафовать, но зато может уволить, рассказали в ведомстве.
Регулярное опоздание - это нарушение трудовой дисциплины. За это наниматель имеет право применить дисциплинарное взыскание, например, уволить, а вот штрафы за опоздания не допускаются. Включение таких положений в правила внутреннего распорядка и их применение нарушает закон.
В случаях систематических опозданий руководитель может:
- сделать замечание;
- выговор;
- снизить или вообще лишить вас стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев;
- уволить.
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