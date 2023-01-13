В Минтруда рассказали, когда у белорусов могут забрать часть пенсии

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Опубликовано: 13.01.2023 10:35 , Обновлено: 13.01.2023

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси объяснили, в каких случаях пенсионеры могут лишиться определенной суммы пенсии.

Там рассказали, что вышедшие на трудовую пенсию белорусы, если устраиваются на работу, обязаны сообщить об этом специалистам управления соцзащиты. Это влияет на размер пенсии, подлежащей выплате.

Например, пенсионерам, имеющим индивидуальный коэффициент заработка (ИКЗ) свыше 1,3, пенсия в части сверх ИКЗ 1,3 в период работы не выплачивается.

Поэтому, если у Минтруда нет информации о том, что пенсионер работает, ему будут выплачивать деньги в завышенном размере. Как только факт вскроется, переплаченную сумму удержат, причем в полном объеме.

Может быть и другая ситуация — если пенсионер не сообщил о том, что уволился. Тогда он будет получать меньшую пенсию, чем мог бы.

Если индивидуальный коэффициент заработка у такого пенсионера меньше 1,3, то при достижении 75-летнего возраста ему не будет установлена возрастная доплата, а он как неработающий мог бы ее получать.

В Минтруда предупредили, что недополученную сумму пенсии можно будет получить, но не более чем за три года перед обращением.