Может ли белорус забрать заявление об увольнении, если передумал? В Минтруда пояснили

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Опубликовано: 12.04.2023 14:36 , Обновлено: 12.04.2023

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты ответили на вопрос, может ли работник отозвать заявление об увольнении в любой момент.

Там описали следующую ситуацию:

«Сотрудник работает по трудовому договору. Подал за месяц заявление об увольнении по желанию работника. А потом передумал».

В департаменте напомнили, что согласно ст.40 Трудового кодекса «работник вправе расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя письменно за 1 месяц».

После чего, «с согласия сторон и в случаях, предусмотренных в коллективном договоре, трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения».

В этой же статье ТК прописано, что работник имеет право «до истечения срока предупреждения письменно отозвать свое заявление».

Однако есть нюанс. На его место «не должен быть приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством нельзя отказать в заключении трудового договора».