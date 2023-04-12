Может ли белорус забрать заявление об увольнении, если передумал? В Минтруда пояснили
В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты ответили на вопрос, может ли работник отозвать заявление об увольнении в любой момент.
Там описали следующую ситуацию:
«Сотрудник работает по трудовому договору. Подал за месяц заявление об увольнении по желанию работника. А потом передумал».
В департаменте напомнили, что согласно ст.40 Трудового кодекса «работник вправе расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя письменно за 1 месяц».
После чего, «с согласия сторон и в случаях, предусмотренных в коллективном договоре, трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения».
В этой же статье ТК прописано, что работник имеет право «до истечения срока предупреждения письменно отозвать свое заявление».
Однако есть нюанс. На его место «не должен быть приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством нельзя отказать в заключении трудового договора».