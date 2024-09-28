Может ли на карте образоваться минус после списания долгов? Адвокат ответил белорусам

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Опубликовано: 28.09.2024 16:02 , Обновлено: 28.09.2024

Заместитель председателя Совета молодых адвокатов Гомельской областной коллегии Евгений Курнасенко пояснил, может ли сумма на банковской карте уйти в минус после списания долгов.

Соответствующий вопрос задал гомельчанин, в частности его интересовало, может ли образоваться минус из-за списания долга, например, за неуплату квартплаты по решению суда или другого госоргана.

Как оказалось, такое действительно может произойти, если речь идет не о зарплатном счете. “Процедура регулируется автомати­чески на основании полученных в Автомати­зированной информационной системе испол­нения денежных обязательств (АИС ИДО) исполнительных документов”, - рассказал Курнасенко, передал гомельский портал “Белка”.

В этой системе собираются все задолженности человека, определяется общая сумма, которую выставляют в отношении счетов должника. Если там не хватает денег для погашения долга, появляется отрицательный баланс, соответствующий сумме долга. Клиент банка вправе обратиться туда для уточнения подробностей.

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Систему АИС ИДО в Беларуси запустили еще в начале 2020 года. Как подчеркнула в январе того года начальник главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Илона Ледницкая, взыскание средств с помощью системы возможно только если есть решение суда, исполнительная надпись нотариуса или решение государственного органа.

“Если физлицу нужно заплатить штраф за превышение скорости, безбилетный проезд в общественном транспорте или долг по коммуналке, и он его самостоятельно платит, в АИС ИДО эта информация не попадает”, - заверила она.

Информацию о поступивших в систему платежных требованиях, а также о ходе их исполнения человек может получить при обращении в обслуживающий банк. Сама АИС ИДО без запроса не информирует физлиц.

Со всеми нюансами можно ознакомиться здесь.

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Минчанин положил 600 рублей через инфокиоск — на карту не пришли, но оказались у другого человека