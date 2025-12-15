Может ли МЧС оштрафовать за гирлянду на доме? В МЧС объяснили, каким документом запастись белорусам

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Опубликовано: 15.12.2025 10:24 , Обновлено: 15.12.2025

Могут ли инспекторы МЧС выписать штраф за гирлянду, развешенную, к примеру, на частном доме? С таким актуальным в предновогодний период вопросом белорусы обратились в само ведомство. Там объяснили, каким документом следует запастись хозяевам на случай проверки.

Оказалось, что сами спасатели не уполномочены проверять электрические гирлянды, которыми украшают свои дома и те же ёлки на частном участке многие белорусы.

Тем не менее, в ведомстве пояснили, что праздничные гирлянды технически подпадают под определение низковольтного оборудования, поэтому должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

“Это значит, что гирлянды должны иметь подтверждение соответствия — сертификат. Информация о нём обычно указана на упаковке или в инструкции”, - пояснилив МЧС.

Контроль за соблюдением этих требований в Беларуси возложен на Госгазэнергонадзор Министерства энергетики. Инспекторы именно этого ведомства осуществляют надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией энергоустановок, в том числе в квартирах, частных домах и дачах - это их компетенция, а не МЧС.

В самом Минэнерго ранее напоминали белорусам о правилах электробезопасности в период новогодних праздников. Во избежание электротравм и пожаров в ведомстве рекомендовали использовать гирлянды и праздничную иллюминацию только заводского изготовления, а также придерживаться общих правил:

ремонт любых электроприборов (в том числе - замену перегоревших лампочек) выполнять только после их отключения от электросети;

не закреплять электрические провода и кабели с сильным натяжением, не подвергать их иным механическим воздействиям;

не разрешать детям включать в сеть электрические приборы (в том числе, гирлянды), так как они в силу возраста не всегда могут оценить в полной мере их техническое состояние;

перед подключением иллюминации провести её тщательный визуальный осмотр - убедиться в отсутствии повреждений электрического кабеля, штепсельной вилки и других элементов украшения;

немедленно отключить электроприбор от сети при появлении признаков оплавления изоляции (дыма, неприятного запаха, искрения).

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