Мощный циклон идет на Беларусь. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 30.01.2023 08:44 , Обновлено: 30.01.2023

На Беларусь идет активный циклон из Атлантики, сообщил синоптик Дмитрий Рябов. В свою очередь Белгидромет на 30 января объявил объявил оранжевый уровень опасности.

Так, по прогнозу специалистов, во многих районах страны и в Минске днем ожидают усиление юго-западного ветра порывами 15-18 м/с.

Кроме того, в Беларусь придет снег, мокрый снег, а местами и метель. Кое-где будет слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха днем составит от -2 до +2 градусов, сообщил Белгидромет.

В свою очередь телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie со ссылкой на данные сервиса ECMWF заявил, что «снег будет идти подряд как минимум 6-8 часов и навалит 8-15 см».