Мошенники добрались до детской игры ROBLOX. В милиции Витебска рассказали, как крадут деньги родителей

Опубликовано: 28.05.2024 15:38 , Обновлено: 28.05.2024

В УВД Витебского облисполкома призвали проявить повышенное внимание родителей, чьи дети увлечены популярной компьютерной игрой ROBLOX. Оказалось, что игроки именно этой онлайн-платформы в последнее время всё чаще становятся жертвами мошенников и сами отдают им деньги. Учитывая то, что играют в ROBLOX, как правило, дети и подростки, то деньги мошенникам утекают родительские. Вот о чём в милиции попросили взрослых рассказать своим детям.

Как пояснили28 мая в УВД Витебского облисполкома, факты обмана юных игроков в ROBLOX ранее зафиксировали российские правоохранители. По их данным, детям в чатах предлагают робуксы (внутриигровая валюта) или особо ценные для игроков предметы за выполнение определённых заданий.

Суть мошеннической схемы сводится к тому, чтобы уговорить детей, зарегистрированных в специальных группах по раздаче робуксов, самостоятельно перевести им деньги с родительских банковских карт в обмен на игровые бонусы.

В некоторых случаях, как пояснили милиционеры, аферисты предлагают игрокам “помощь в покупке виртуальной валюты”. Для этого от игроков также требуется передать данные банковских карт или взять телефон взрослого и следовать указаниям.

“Такое общение чаще всего происходит в мессенджерах и не приводит ни к чему хорошему: игроки остаются без бонусов, а их родители — без средств на счетах”, - рассказали в витебском УВД.

Белорусские милиционеры призвали родителей рассказать детям о рисках общения с незнакомыми в интернете и прямо “запретить им передавать личные данные в обмен на какие-либо бонусы”.

Отметим, что содержание игры ROBLOX, как правило, предназначено для подростков в возрасте от 13 лет и старше. При желании в игре можно настроить родительский контроль в аккаунте и в случае с детьми помладше - полностью отключить внутриигровой чат, чтобы ограничить общение ребёнка с незнакомыми людьми во время игры.

Как это сделать, можно почитать на официальном форуме онлайн-платформы по ссылке.

Ранее Telegraf.news рассказал о другом виде мошенничества, при котором аферисты представлялись сотрудниками Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и требовали уточнить личные данные, угрожая, что в противном случае ей перестанут начислять пенсию. После звонка такого “сотрудника” ФСЗН 60-летняя минчанка потеряла больше 30 тыс. рублей.

«Не будете получать пенсию» — Минчанка потеряла больше 30 тыс. рублей после звонка «сотрудника» ФСЗН