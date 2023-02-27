Морозы всю неделю? Какую погоду ждать в Беларуси с 27 февраля по 5 марта

Опубликовано: 27.02.2023 10:43 , Обновлено: 27.02.2023

В последние дни февраля в Беларуси сохранится настоящая зима и ждать ранней весны синоптики не советуют. Вот какую погоду спрогнозировали специалисты на неделю с 27 февраля по 5 марта.

После того, как на минувшей неделе многие регионы Беларуси засыпало снегом, осадки, наконец, прекратятся. Однако, тепла не будет, поскольку на Беларусь с северных широт движутся прохладные воздушные массы.

В понедельник, 27 февраля, температура воздуха днем в столице не превысит -4°C, а в более теплых районах страны может прогреться в дневные часы до +2°C, сообщил Белгидромет.

Как объяснил синоптик Дмитрий Рябов, такая ощутимая разбежка в температуре в различных районах страны объясняется движением атмосферных фронтов и влажных воздушных масс, идущих с западной Европы. В результате в юго-западных районах будет значительно теплее, по северо-востоку – холоднее в первые дни весны.

Самой холодной на следующей неделе синоптики обещают ночь на вторник, 28 февраля . В Минске температура воздуха опустится до -10°C, а в отдельных районах при прояснении — до -16°C.

Календарная весна также не принесет долгожданного тепла. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, 1, 2 и 3 марта даже в самых теплых районах страны температура воздуха днем едва ли поднимется выше +3 +5°C. Ночью температура будет опускаться до -8°C, а при прояснениях — до -14°C. В пятницу возможны кратковременные осадки.

Погода в Беларуси на выходные 4-5 марта

Существенных изменений погоды к выходным не ожидается. По предварительным прогнозам, атмосферные фронты, идущие с запада Европы, принесут в Беларусь кратковременные осадки и умеренный ветер. Минимальная ночная температура 4 и 5 марта в юго-западных районах страны до -2°C, в северо-восточных до -10°C , дневная температура в эти, соответственно 0°C и -7°C.