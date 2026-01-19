Молодым белорусам перестанут выдавать паспорта и водительские права без дополнительной справки

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Опубликовано: 19.01.2026 13:12 , Обновлено: 19.01.2026

Молодым белорусам в возрасте от 18 до 27 лет с 11 февраля 2026 года для получения паспорта и водительского удостоверения потребуется дополнительная справка. Перечень документов, для осуществления этих административных процедур, скорректировал недавно глава государства Указом №5.

Что именно изменится на практике для белорусов с 11 февраля, когда основные положения президентского Указа официального вступят в силу, сегодня рассказали в белорусской милиции, в Telegram-канале “Милиция Беларуси. Мы – НА СТРАЖЕ”.

Так, дополнительную справку молодым белорусам призывного возраста придётся брать в военкомате или органе государственной безопасности. В справке должно будет уточняться отношение молодого человека к воинской службе. Чтобы её получить, нужно будет предъявить военный билет или иной документ воинского учета или паспорт. Не будет она обязательной лишь для тех, кто оформил выезд на постоянное проживание за пределами Беларуси.

Без справки из военкомата теперь не будут выдавать как традиционные паспорта (и проводить их обмен), так идентификационной карты и биометрического паспорта. Потребуют эту справку у молодых людей и при получении и обмене водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством.

Кроме того, в президентском Указе №5 прописали новые требования для водителей с иностранными правами. Как пояснили в милиции, теперь для получения водительских прав в Беларуси им придётся сдавать практический, а не теоретический квалификационный экзамен.

Ещё одна новация прописана в документе для охотников из числа иностранцев. Иностранным гражданам и лицам без гражданства позволили получать разрешение на ношение охотничьего оружия и боеприпасов на основании водительского удостоверения, выданного за границей, если в их стране не выдают такое разрешение, как в Беларуси.

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