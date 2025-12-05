Мининформ призвал белорусов не показывать YouTube свой паспорт. Узнали, что происходит

Опубликовано: 05.12.2025 14:02 , Обновлено: 05.12.2025

Министерство информации Беларуси сообщило, что расценивает требование YouTube предоставлять паспортные данные как «барьер». В ведомстве утверждают, что подтверждение возраста может требоваться при попытке посмотреть видео с возрастными ограничениями.

Белорусское ведомство заявило, что считает это барьером для доступа к «обычному контенту», и такая практика выглядит «тревожной». В Минфинорме высказали опасения, что сканы паспортов могут попасть в руки мошенников.

«YouTube называет это защитой, но по факту пользователи снова оказываются перед выбором — приватность или доступ», — утверждают в Мининформе Беларуси.

Когда YouTube требует подтверждение возраста?

Практику проверки возраста и личности видеоплатформа начала в странах СНГ с конца ноября. Таким образом, YouTube перенёс правила регулирующих органов Европейского союза (ЕС) и Великобритании. Там такую необходимость обосновали требованием оградить детей от вредоносного контента.

Таким образом, для просмотра видео с возрастными ограничениями может действительно потребоваться верификация. Но это не обязательно паспорт. Вот способы подтвердить свою личность и возраст: