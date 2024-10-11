"Молочкой больше не закупаюсь" - Минчанка показала, как белорусская компания извинилась за "камушек" в творожке с изюмом

🎥 Видео

Опубликовано: 11.10.2024 16:44 , Обновлено: 11.10.2024

Программистка из Минска показала, как белорусская компания "Савушкин продукт" извинилась перед ней за "камушек", который она обнаружила в творожке с изюмом их производства. На инцидент девушка пожаловалась в своих соцсетях, и компания не обошла стороной её жалобу. Об этом девушка также решила не молчать и показать своим подписчикам, как именно извинилась компания.

Видео появилось в TikTok аккаунте минчанки, которая публикует ролики под ником toristashevskaya. По её словам, после публикации первого ролика с ней связались представители “Савушкина продукта”, уточнили все детали инцидента, пообещали провести “расследование”, чтобы выяснить, как в творожок попал посторонний предмет, и предложили в качестве извинения выслать “подарочек”.

В результате через какое-то время девушка получила курьером огромную сумку с молочной продукцией - сыром, творожками, йогуртами, конфетами.

“Я когда её увидела, я просто обалдела. Я думала, будет какая-нибудь небольшая коробочка со всякими вкусняшками. А тут - во!”, - не скрывала своего удивления автор ролика.

“Короче, всё: я в ближайшее время молочкой не закупаюсь,” - констатировала девушка.

Она также передала слова представителя компании, который призвал покупателей сообщать о подобных инцидентах напрямую в компанию, через официальные соцсети, и пообещал не оставить без внимания ни одну жалобу.

В комментариях многие оценили реакцию компании на жалобу, похвалив за то, что там “серьезно отнеслись к ситуации и дорожат своими покупателями”, однако, нашлись и те, кто посчитал это всего лишь маркетинговым ходом производителя, отметив, что такую сумку в качестве извинений получить могут “только блогеры”.

“Повезло, мне просто скинули стоимость продукта на телефон, такой сумки не присылали”, - поделился своим похожим опытом один из комментаторов.

“Я как-то тоже жаловалась на “Савушкин”, они мне прислали письмо с извинениями и сказали что лишат премии смену, в которой произошёл инцидент”, - написала другая девушка.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в прошлом году один из пассажиров самолёта белорусской компании “Белавиа” сломал зуб, возвращаясь с отдыха из Турции. Спустя год ему удалось через суд добиться возмещения материального и морального вреда, засудив туроператора “за нарушение прав потребителя”.

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