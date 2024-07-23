«Могут пострадать не только грядки» - Белорусам предложили жаловаться на эти два растения на участках соседей

Опубликовано: 23.07.2024 14:29 , Обновлено: 23.07.2024

В Брестском областном УВД предложили белорусам обращаться в милицию, чтобы те "навели порядок" на соседских участках. Присмотреться повнимательнее к соседскому участку предложили в поисках двух запрещённых растений - мака и конопли. В милиции предупредили, что "могут пострадать не только грядки" и рассказали, какое наказание грозит даже тем, у кого в огороде выросли дикие растения, включённые в список запрещённых.

С вопросом о дикой конопле в милицию Пинска обратилась местная жительница, которая пожаловалась на соседский участок. У той возле сарая выросла дикая конопля, но уничтожать её женщина не торопилась, рассказалив Telegram-канале УВД Брестского облисполкома.

“Уже три недели прошло, а она ничего не делает. Конопля скоро на моем огороде начнет расти. Как достучатся до соседки?”, - задалась вопросом обеспокоенная пинчанка.

В ответ на это участковый инспектор Пинского ГОВД Роман Пашкевич рекомендовал в таких случаях звонить на линию 102, причём сделать это можно в том числе анонимно. В милиции пообещали, что участковые “помогут навести порядок”.

“Не все граждане понимают, что запрет на выращивание конопли или мака связан в первую очередь с необходимостью обеспечения безопасности и сохранности имущества граждан. Так как лица, употребляющие наркотические вещества, не пройдут мимо. В результате могут пострадать не только грядки”, - предупредили в милиции.

Там пояснили, что даже дикорастущие заросли наркосодержащих растений, таких как конопля и мак, владельцы приусадебных участков обязаны самостоятельно уничтожать, чтобы их не привлекли к административной ответственности.

[info_b]Согласно статьяе 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларуси, за незаконный посев или выращивание растений (или грибов), содержащих наркотические средства или психотропные вещества, без цели их сбыта или изготовления в Беларуси можно получить штраф в до 20 базовых величин (сегодня это до 800 рублей).

Если же в милиции установят, что эти растения или грибы специально выращивали с целью сбыта или изготовления наркотических средств, хозяину участка может грозить уже уголовная ответственность - по статье 329 Уголовного кодекса - до трёх лет лишения свободы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал про случай из практики гродненской милиции. Там 38-летняя местная жительница в течение нескольких месяцев женщина выращивала в своей квартире марихуану, а когда к ней явились милиционеры и предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков, заявила, что таким образом она просто “хотела порадовать своего мужа, который в скором времени должен вернуться из Америки”.

«Хотела порадовать мужа» — Милиция пригрозила жительнице Гродно пятью годами тюрьмы за «подарок»