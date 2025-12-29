Могут ли подростки встретить новогоднюю ночь во дворе с друзьями? Адвокат объяснила белорусам нюансы и штрафы

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Опубликовано: 29.12.2025 11:06 , Обновлено: 29.12.2025

На новогоднюю ночь у каждой семьи свои планы. В семьях, где есть "почти взрослый" подросток, их обсуждение может вызвать немало споров. Компанию родителей, взрослой родни и, наоборот, назойливых малышей многие подростки с удовольствием променяют на компанию сверстников, поэтому они настойчиво просят отпустить их после боя курантов потусить с друзьями у ёлки "на районе". Кто-то полагает, что в праздничную ночь можно смело сделать "подарок" для всего подрастающего чада, но адвокаты предупредили - в законе нет никаких "праздничных" исключений.

Встречать Новый год шумной компанией - нормальная практика, но даже в эту праздничную ночь нельзя забывать о законе и ограничениях, которые действуют для детей и подростков. Если в вашей юной компании в новогоднюю ночь не будет взрослых, это будет считаться правонарушением и чревато разбирательством с милицией, пояснилаадвокат Минской городской коллегии Кристина Якута-Марчук.

Касается это детей и подростков до 16 лет. По общему правило в этом возрасте после 23:00 и до 6:00 вне дома их обязаны сопровождать родители, опекуны или попечители. Поэтому если участковый или патрульный милиционер (а их уже сейчас перевели на усиленный режим службы) заметит у новогодней ели такого “беспризорника”, невзирая на праздник, его могут задержать и, согласно действующему законодательству, в течение 3 часов передать законному представителю.

О самом инциденте будет составлен соответствующий акт, а родителям грозит штраф за невыполнение своих обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в ночное время. Максимальная сумма штрафа, согласно части 2 статьи 10.3 КоАП - 2 базовых величины (84 рубля на данный момент, но с 1 января, когда базовую официально поднимут - будет уже 90 рублей).

Отметим, что в каждой семье, где воспитывают детей, родители рано или поздно сталкиваются с тем, что их несовершеннолетние сын или дочь хотят встретить Новый год не за семейным столом, а где-то с друзьями. Как понять, что пришло время отпускать, и о чем нужно договариваться «на берегу»? Вот несколько полезных советов от опытного психотерапевта.

«Мама, папа, Новый год я встречаю с друзьями!» – Как родителям отреагировать на такое заявление подростка