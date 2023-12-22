«Мама, папа, Новый год я встречаю с друзьями!» – Как родителям отреагировать на такое заявление подростка

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Опубликовано: 22.12.2023 11:48 , Обновлено: 22.12.2023

Наверное, практически в каждой семье, где воспитывают детей, родители рано или поздно сталкиваются с тем, что их несовершеннолетние сын или дочь хотят встретить Новый год не за семейным столом, а где-то с друзьями. Как понять, что пришло время отпускать, и о чем нужно договариваться «на берегу»?

Как не следует поступать

По словам экзистенциального психотерапевта, автора канала «Нарвал в поисках смысла» Юлии Стешенко, подросток сам имеет право решать, что и как ему делать. В том числе – отмечать Новый год с семьей или вне дома. Иначе у него не получится стать взрослым внутренне.

Поэтому самое правильное решение – не запрещать, а объяснить, из-за чего вы волнуетесь. И заверить, что вы всегда поможете действием или советом, если в этом возникнет такая необходимость.

Главное – не перепутать заботу и контроль. Также важно доверять подростку, говорить с ним на равных. И уж, конечно, не следует ругать его за ошибки, за плохое поведение, манипулировать этим в случае запрета. Потому что на ошибках действительно учатся все.

Но если вы категорически против, не нужно также категорически отказывать. Все должно идти только через разъяснения, уговоры, договоренности.

Готовьтесь к компромиссам

Если вы никак не можете договориться о решении, которое бы устроило и вас, и подростка, попробуйте пойти на компромисс. Например:

вы все вместе встречаете Новый год дома, а потом отпускаете ребенка на то время, о котором договоритесь;

вы отпускаете сына или дочь праздновать Новый год с друзьями, но забираете его из компании в 2-3 часа ночи;

подросток празднует с друзьями до 10-11 часов вечера, а потом возвращается в семью.

В каком возрасте можно отпустить подростка встретить Новый год в компании?

Наверное, самый важный вопрос, который волнует родителей подростков, – в каком возрасте можно отпускать сына или дочь встречать Новый год в компании.

Специалисты сходятся во мнении, что лучший возраст для такой самостоятельности – не раньше 16-17 лет, когда подростки уже более сознательны, чем в 13-14.

Впрочем, и здесь все очень индивидуально. Кто-то и в 13 лет не по годам мудрый и рассудительный, ответственный, не наделает глупостей и сможет противостоять некомфортным правилам компании, если нужно. А кто-то и в 17 еще очень «ведомый» и будет повторять за лидерами все.

О чем нужно задуматься взрослым, чтобы понять, можно ли отпустить подростка в самостоятельность? В первую очередь, о том, умеет ли он:

действовать в критических ситуациях;

отличать «хорошо» от «плохо»;

не вестись на «слабо», подначивания;

не нарушать договоренностей, особенно в плане телефонных звонков, смс, времени, когда нужно возвращаться домой;

брать на себя ответственность, в том числе за свои поступки;

видеть ситуацию на 1-2 шага вперед.

Также немаловажным в принятии решения будет то, доверяете ли вы своему ребенку, можете ли на него положиться

Как смягчить волнение за ребенка?

«Запретить нельзя разрешить» — В каком бы месте этого предложения вы ни поставили запятую, а волноваться за детей все равно придется. Но волнение можно смягчить, если следовать нескольким правилам.

Так, психолог Екатерина Калинина посоветовала:

Заранее узнайте, где и с кем ребенок хочет встретить праздник. Скорее всего, это будут его друзья, одноклассники, ребята из одной спортивной секции. Если компания знакомая, можно немножко выдохнуть. А если нет, уточните у ребенка адрес и контактные телефоны не только подростков, но и взрослых. Особенно хозяев квартиры, где планируется праздник. По возможности, заранее познакомьтесь с родителями других участников праздника, обменяйтесь телефонами, договоритесь, как будете держать связь и действовать, если вдруг случится что-то непредвиденное. Договаривайтесь с ребенком «на берегу», т.е. дома, о том, как вы:

будете держать связь;

будете действовать, если что-то в компании не понравится, если подросток почувствует себя некомфортно и скажет вам об этом;

сможете помочь ему уйти из компании, если ему этого захочется (приедете сами, вызовете такси).

Также есть смысл договориться о том, что вы сделаете, если он перестанет отвечать на звонки или смс, нарушит договоренность. И напомнить, что можно делать без контроля взрослых и что нельзя (наркотики – это категорическое «нет!»).

[info_b]Интересно, что во многих странах ребенка рано приучают к самостоятельности. Там могут отправить сына или дочь с ночевкой к друзьям или подругам чуть ли не с 3 лет. Поэтому в подростковом возрасте уже многие привыкают к ответственности.[/info_b][info_b][/info_b]

Но, как и у нас, все начинается с доверительного разговора родителей с детьми, с правил и необходимости их соблюдать.

Так, психолог психологического кабинета Центра Тераз Магдалена Гирс из Польши убеждена, что не существует какого-то конкретного возраста, в ктором можно отпускать подростка на самостоятельный отдых с ночевками. И что тут необходимо учитывать:

склад характера подростка;

его эмоциональную зрелость;

способность принимать самостоятельные решения;

устойчивость к негативному воздействию;

степень доверия между ним и взрослыми.

Также, по мнению психолога, чем надежнее атмосфера в семье, где не ругаются матом, не пьют алкоголь, не нарушают закон, тем проще будет подростку преодолеть соблазн вести себя по-другому.

Конечно же, это не значит, что он не попробует алкоголь, сигареты. Но почувствует, что что-то не так, неправильно. Именно атмосфера в семье должна повлиять на это, а не просто нравоучения и запреты.

Ранее Телеграф писал, что обычно взрослые не видят ничего плохого в том, чтобы даже самые маленькие детки один раз в год нарушили режим и встретили Новый год как большие. Но насколько это безопасно для детей и надо ли им это позволять? И если да, то сколько лет должно быть ребенку?

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