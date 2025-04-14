Могут ли белорусы потребовать вернуть часть денег за дом, если после покупки нашли дефекты? Узнали, чем закончился суд в Бобруйске

Опубликовано: 14.04.2025 11:09 , Обновлено: 14.04.2025

Купили дом, а под «красивой обшивкой» оказалась гниль? Имеет ли покупатель право требовать снижения цены, если дефекты обнаружились уже после сделки? Судебная практика показала — да, но придётся доказывать, что дефекты были скрытыми. Пример тому — недавнее дело в суде Бобруйского района, где покупатели сумели отсудить часть стоимости дома у продавца. Чем аргументировали?

Как рассказали районной газете “Прыдняпроўская ніва” в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ), семейная пара Наталья и Андрей, решив сменить городскую жизнь на деревенскую, купила за «значительную сумму» двухэтажный дом после реконструкции. На их первый взгляд, всё выглядело прекрасно: «сиял новизной и дорогими стройматериалами», радовал удобствами вроде душевой кабины, камина и террасы.

Однако первая же зима выявила суровую правду. Дом оказался холодным и сырым, из углов дуло, а пол в некоторых местах ощутимо просел. Попытки решить вопрос с продавцом, который лично проводил реконструкцию, не увенчались успехом. Тот настаивал, что все сделано качественно, а новым хозяевам нужно просто «соблюдать режим проветривания и активнее топить камин».

Суд и экспертиза

Не согласившись с такими доводами, покупатели обратились к адвокату, потребовали от продавца уменьшения цены из-за скрытых дефектов и, получив отказ, подали иск в суд, назначивший строительно-техническую экспертизу, которую провели специалисты Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ.

Эксперты провели вскрытие основных конструкций — наружных стен и пола. Картина, по их оценке, оказалась удручающей.

Под «красивой обшивкой фасада» скрывался старый бревенчатый сруб, «весь изъеденный жучком, с изменённой структурой древесины».

Лаги пола оказались настолько ветхими, что при надавливании пальцами «рассыпались в труху» и, естественно, не выдержали нагрузки нового пола.

Фото: sudexpert.gov.by

И, главное, эксперты подтвердили, что эти дефекты являлись скрытыми, и установить их при обычном визуальном осмотре перед покупкой было невозможно. Также они определили стоимость работ по устранению этих дефектов.

Опираясь на заключение экспертов и учитывая все обстоятельства, суд принял сторону покупателей и вынес решение об уменьшении договорной цены на дом. Продавцу пришлось вернуть часть денег. Конкретная сумма снижения не называется, но иск был о «значительном» снижении.

Как подчеркнули в ГКСЭ, само заключение экспертизы не является основанием для проведения ремонтных работ по усилению или замене конструкций. Оно лишь констатирует наличие и причину дефектов и оценивает стоимость их устранения. Для самого ремонта собственникам потребуется разработать проект или техрешение с привлечением проектной организации.

В ГКСЭ отметили, что подобные случаи нередки, и дали совет гражданам перед обращением в суд воспользоваться возможностью бесплатной предварительной консультации у государственных судебных экспертов-строителей, чтобы уточнить перспективы дела и необходимые документы.

Источник отметил, что все ситуации разные, поэтому, если уж случилась такая ситуация, нужно тщательно подготовиться к разбирательствам.

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