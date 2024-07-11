"Белпочта" разрешила получать посылки без паспорта. Что потребовала взамен?

Опубликовано: 11.07.2024 13:08 , Обновлено: 11.07.2024

"Белпочта" ввела для жителей Республики новую услугу: теперь получить посылку можно без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Для этого необходимо скачать приложение, зарегистрироваться и показать на почте специальный QR-код.

В пресс-службе организации рассказали, что после установки на телефон приложения РУП “Белпочта” нужно пройти регистрацию, ввести паспортные данные и отслеживать посылку. Когда на экране отобразится фраза “К выдаче”, можно идти в любое отделение и забирать почтовое отправление.

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При этом работнику нужно сообщить, что вы хотите получить посылку по QR-коду, и предъявить для сканирования несколько цифр, которые автоматически обновляются при входе в личный кабинет. Услуга доступна только для физических лиц.

Кроме того, в “Белпочте” предупредили, что на кассе всё-таки могут попросить паспорт, если у работника отделения “возникнут сомнения” в том, что обратившийся на самом деле является получателем посылки.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белпочта” напомнила жителям столицы о том, что в Минске заработал пункт проката инструментов. Любой желающий за определённую плату и на определённый срок может взять в аренду дрель, перфоратор, лобзик, точило и др. Всего в списке предлагаемых инструментов 23 позиции.

«Белпочта» предложила минчанам взять в аренду дрель и перфоратор. Сколько просят за час?