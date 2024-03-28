Мобильные операторы Беларуси повысили тарифы. За что придётся платить больше с 1 апреля?

Опубликовано: 28.03.2024 16:01 , Обновлено: 28.03.2024

Белорусские мобильные операторы с 1 апреля ввели изменения, которые повлияли на стоимость услуг связи и интернета. И если у одних появится больше доступного трафика, то другим придётся раскошелиться на звонки.

Что ждёт абонентов МТС?

Компания МТС с началом апреля изменила условия “Открытого интернета”. Это значит, что клиенты будут платить за интернет-трафик в зависимости от использованного объёма.

Сейчас есть 9 уровней, однако МТС сократил их до 6, увеличив интервалы возможного использования интернета. Таким образом, те клиенты, кто “сожжёт” от 2 до 10 ГБ, должны будут заплатить 19,61 рублей (нынешняя цена – 13,07 рублей).

Если же вы потратите 10-30 Гб, то стоимость с 1 апреля увеличится почти в полтора раза. За такой объём трафика по новым тарифам придётся заплатить 45,78 рублей (раньше — 26,15). Абонентам, которые используют от 30 до 60 Гб, выставят счёт на 65,4 белорусских рублей.

В компании пояснили, что новые интервалы не будут распространяться на тарифные планы “Интернет”, “Безлимитище”, “Безлимитище 2.0”, “Безлимитище+”.

А что тем временем в А1?

Мобильный оператор А1 в Беларуси с 1 апреля изменил цену на фиксированную связь для физлиц и компаний, а также поднял стоимость кабельного ТВ для юрлиц.

Важно уточнить, что это архивные тарифные планы, поэтому они недоступны новым клиентам А1. В среднем стоимость выросла примерно на 3-6 белорусских рублей.

У life:) какие изменения?

Мобильный оператор life:) добавил к некоторым тарифам количество доступного интернет-трафика, правда, стоимость — тоже. К слову, эти условия уже действуют с 27 марта.

Изменения следующие:

тариф “Бесконечный” (+5 ГБ, итого 15 ГБ), новая стоимость – 16,9 рублей;

тариф “Бесконечный+” (+5 ГБ, итого 25 ГБ), новая стоимость – 21,9 рублей;

тариф “Голос” (+1 ГБ, итого 2 ГБ), новая стоимость – 16,9 рублей;

тариф “Умные вещи” (+1 ГБ, итого 2 ГБ), новая стоимость – 9,9 рублей;

тариф “Стоо”, абонплата – 19,9 рублей;

тариф “Бесконечный Pro” – 26,9 рублей.

Кроме того, изменилась абонплата на тарифе “Льготный” (3,9 рубля в месяц). К нему добавили возможность подключения безлимитного пакета интернета, которым можно воспользоваться бесплатно первые три месяца.

Также life:) увеличил трафик на 5 ГБ на двух тарифах — “Шейк” и “Шейк Мини”:

“Шейк” (30 ГБ), новая стоимость – 21,9 рублей;

“Шейк Мини” (20 ГБ), абонентская плата – 16,9 рублей.

[info_b]Более подробную информацию об изменениях можно найти на сайтах мобильных операторов.[/info_b]

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