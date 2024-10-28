МНС объявило "акцию" в крупных торговых центрах Минска. Где посетителям ждать встречи с налоговыми инспекторами?
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) Беларуси анонсировали акцию «Час с налоговым инспектором и налоговым консультантом: единый имущественный платеж», которую запланировали провести 29 октября в крупных торговых центрах (ТЦ) Минска.
И действительно, акция продлится всего час: с 17:00 до 18:00 . Представители инспекций МНС Минска и Палаты налоговых консультантов пообещали посетителям ТЦ “профессиональную консультацию по уплате единого имущественного платежа”.
Вот где именно запланировали провести акцию:
- ТЦ Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11),
- ТЦ «Гиппо» (ул. Рокоссовского, 2),
- ТЦ Outleto, (ул. Жукова, 44),
- ТЦ «Корона-сити» (ул. Денисовская, 8),
- ТЦ Green City (ул. Притыцкого, 156),
- ТЦ «Замок» (пр. Победителей, 65),
- ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29),
- ТЦ Prizma (Партизанский пр., 79),
- ТЦ «МОМО» (Партизанский пр., 150А),
- Комаровский рынок (ул. Веры Хоружей, 8),
- ТЦ «Первый национальный торговый дом» (пр. Независимости, 134).
Ранее Telegraf.news писал, что в управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гродненской области сообщили, что у белорусов есть время до 15 ноября на уплату единого имущественного налога.
Там напомнили, что на сегодняшний день он включает в себя три других: земельный, транспортный и налог на недвижимость. Также в ведомстве рассказали, что грозит тем, кто не успеет заплатить по счетам.
МНС дало белорусам 30 дней, чтобы заплатить этот налог. Что грозит тем, кто не успеет?