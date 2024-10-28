МНС объявило "акцию" в крупных торговых центрах Минска. Где посетителям ждать встречи с налоговыми инспекторами?

Опубликовано: 28.10.2024 17:53 , Обновлено: 28.10.2024

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) Беларуси анонсировали акцию «Час с налоговым инспектором и налоговым консультантом: единый имущественный платеж», которую запланировали провести 29 октября в крупных торговых центрах (ТЦ) Минска.

И действительно, акция продлится всего час: с 17:00 до 18:00 . Представители инспекций МНС Минска и Палаты налоговых консультантов пообещали посетителям ТЦ “профессиональную консультацию по уплате единого имущественного платежа”.

Вот где именно запланировали провести акцию:

ТЦ Dana Mall (ул. П. Мстиславца, 11),

ТЦ «Гиппо» (ул. Рокоссовского, 2),

ТЦ Outleto, (ул. Жукова, 44),

ТЦ «Корона-сити» (ул. Денисовская, 8),

ТЦ Green City (ул. Притыцкого, 156),

ТЦ «Замок» (пр. Победителей, 65),

ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29),

ТЦ Prizma (Партизанский пр., 79),

ТЦ «МОМО» (Партизанский пр., 150А),

Комаровский рынок (ул. Веры Хоружей, 8),

ТЦ «Первый национальный торговый дом» (пр. Независимости, 134).

Иллюстрация: МНС Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что в управлении налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гродненской области сообщили, что у белорусов есть время до 15 ноября на уплату единого имущественного налога.

Там напомнили, что на сегодняшний день он включает в себя три других: земельный, транспортный и налог на недвижимость. Также в ведомстве рассказали, что грозит тем, кто не успеет заплатить по счетам.

МНС дало белорусам 30 дней, чтобы заплатить этот налог. Что грозит тем, кто не успеет?