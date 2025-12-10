МНС Беларуси обвинило "налоговую" в Threads в "увеличении напряженности в обществе"

Опубликовано: 10.12.2025 09:45 , Обновлено: 10.12.2025

Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) обвинило "налоговую", активизировавшуюся в популярной соцсети Threads, в "увеличении напряженности в обществе".

Такую оценку дали в пресс-службе налогового ведомства авторам анонимного аккаунта, созданного недавно в Threads, под логотипом белорусского Министерства по налогам и сборам.

“Министерство по налогам и сборам информирует, что данный аккаунт не является официальным аккаунтом. Его деятельность направлена на увеличение напряженности в обществе в отношении налоговой политики нашего государства”, - опубликовали заявление МНС в официальном Telegram-канале ведомства.

Сами создатели аккаунта не заявляли, что являются официальным аккаунтом белорусской налоговой в Threads (МНС, кстати, пока не зашло в эту соцсеть, набирающую популярность среди белорусов), а позиционировали себя как “юмористическо-развлекательный” канал, на котором хотят рассказывать “неформально о формальном с нотками юмора”.

Тем не менее, многих пользователей соцсети, оформление канала, действительно, ввело в заблуждение - использовался герб реального белорусского МНС, а также указывался официальный интернет-сайт министерства. Учитывая то, как часто в наши дни интернет-мошенники “шифруются”, имитируя официальные госструктуры, такой ход у многих комментаторов вызвал понятные подозрения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что буквально на днях специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили в Беларуси ненастоящий Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК). За сотрудников надзорного ведомства, в том числе, руководителей управлений по расследованию особо важных дел себя выдавали мошенники. Их call-центр маскировался под государственный сайт.

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