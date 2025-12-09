В Беларуси обнаружили ненастоящий ДФР - "Каждый день сотни тысяч рублей"

Опубликовано: 09.12.2025 15:34 , Обновлено: 09.12.2025

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили в Беларуси ненастоящий Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК). За сотрудников надзорного ведомства, в том числе, руководителей управлений по расследованию особо важных дел себя выдавали мошенники. Их call-центр маскировался под государственный сайт.

Об очередном фейковом домене, который позиционировал себя как “официальный сайт ДФР Комитета гос контроля Беларуси”, 9 декабря рассказалив Telegram-канале “Первого информационного”.

Как выяснили аналитики, сайтом пользовались мошенники, которые организовали работу call-центра и действовали по довольно распространённой схеме, на которую попался уже не один человек.

На самом сайте мошенники разместили фотографии псевдосотрудников ДФР КГК, от имени которых затем и звонили своим потенциальным жертвам. Чтобы вызвать к себе доверие и доказать, что с человеком разговаривает “реальный сотрудник правоохранительных органов”, они не только показывали свои липовые “корочки”, но и сбрасывали человеку ссылку на этот фейковый сайт.

Более того, для пущей убедительности, как рассказали в “Первом информационном”, мошенники даже сделали свои фамилии созвучными с фамилиями реальных сотрудников КГК.

Убедив таким изощрённым способом человека в своей “реальности”, далее мошенники действовали по уже стандартной схеме: убеждали человека “задекларировать” свои средства, чтобы якобы уберечь их от мошенников. На деле же человек как раз таки аферистам свои кровно заработанные и переводил. По данным Telegram-канала, каждый день по такой схеме белорусы “декларировали” (а по сути - отдавали мошенникам) “сотни тысяч рублей”.

Сообщается, что фейковый домен уже заблокировали. Чтобы не попасться на подобную уловку мошенников, специалисты по кибербезопасности рекомендуют никогда не переходить по ссылкам, присланным с незнакомых номеров, особенно, через мессенджеры. При переходе по ссылкам, даже выданным вам поисковой системой или ИИ-помощником, необходимо внимательно проверять точный адрес, указанный в адресной строке браузера.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случае, когда “умный” поиск от Google, встроенный сейчас в некоторые браузеры, выдал мужчине телефон мошенников вместо проверенной турфирмы. Поэтому цена такой ошибки ИИ, как показала практика, может быть весьма высока и надеяться в этом вопросе всё ещё следует на свой собственный, а не чужой и даже искусственный интеллект.

ИИ выдал мужчине телефон мошенников вместо проверенной турфирмы