МинЖКХ призвало белорусов не ждать, пока уберет «кто-то другой»

Опубликовано: 24.03.2026 09:45 , Обновлено: 24.03.2026

Министерство жилищного и коммунального хозяйства Беларуси (МинЖКХ) обратилось к жителям страны с предложением не ждать, что территории в населенных пунктах будет убирать и благоустраивать «кто-то другой».

С таким необычным для ведомства, отвечающего за обслуживание и благоустройство, призывом они обратились к белорусам с просьбой присоединиться к инициативе по наведению порядка под названием-хештегом «#НаРоднойЗемлеЖивиКакХозяин!»

В качестве объяснения в МинЖКХ рассказали, что считают благоустройство возможностью для жителей Беларуси «внести свой вклад в формирование гармоничной среды, где царит красота и порядок, а люди чувствуют себя комфортно и счастливо».

«Не ждите, пока кто-то сделает, начните делать сами!» — говорится в заявлении министерства ЖКХ.

В ведомстве предложили белорусам посадить дерево, навести порядок там, где отдыхают, а также навести порядок на придомовой территории пожилых или тех, кто нуждается в помощи.

Ранее Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) напомнило белорусам об обязанности, которая возложена, по их словам, на «всех участников городского сообщества» и обретает особую актуальность с приходом весны.

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