МинЖКХ попросило белорусов проверить цвет стен для экономии электричества

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Опубликовано: 16.01.2026 10:53 , Обновлено: 16.01.2026

Министерство жилищного строительства и коммунального хозяйства (ЖКХ) предложило белорусам обратить внимание на цвет стен в их квартирах и офисах. По словам специалистов, выбор цветовой гаммы важен не только с эстетической точки зрения - "правильный" цвет поможет сэкономить на электричестве.

Разумеется, выбор цвета в комнате - дело вкуса и индивидуальных предпочтений. Но если вы ратуете за рациональное использование ресурсов, возможно, стоит прислушаться к советам экспертов. К тому же бонусом вы получите экономию собственного семейного бюджета, а это для многих куда более весомый аргумент, чем забота об экологии

Даже тем, кто мало интересуется дизайном интерьера, хорошо известно, что светлые цвета делают помещение просторнее и, как выражаются дизайнеры, наполняют пространство “воздухом”, визуально расширяя его границы. Не зря же и школьные классы, и кабинеты врачей, и офисные кабинеты в административных зданиях стараются красить или оклеивать в светлых тонах.

Но дело не только в “расширении пространства”. Есть ещё одна практическая причина для выбора таких тонов - светлые стены отражают больше света, поэтому на их освещение требуется меньше электроэнергии.

Как подсчитали в МинЖКХ, гладкая белая стена отражает порядка 80% направленного на неё света, тогда как тёмно-зелёная - только 15%. А полностью чёрные стены и вовсе свет практически не отражает, поглощая до 97-99% света.

“Чем больше света отражают стены комнаты, тем менее мощные лампочки требуются для освещения и тем меньше электроэнергии они потребляют”, - пояснили принципы экономии специалисты.

Кстати, к выбору цветовой гаммы у себя дома стоит подходить продуманно в том числе и ради собственного здоровья. Знаете ли вы, что цвет постельного белья напрямую влияет на ваш сон? Не только материал, но и цвет вашей наволочки и пододеяльника может как поспособствовать, так и нарушить ваш здоровый сон, поэтому некоторых цветов в спальне лучше избегать.

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