Минздрав рассказал, как чат-бот спас жизнь белоруски с инсультом

Опубликовано: 18.03.2025 09:03 , Обновлено: 18.03.2025

За 2024 год в чат-бот Министерства здравоохранения Беларуси поступило 36 000 обращений, сообщила официальный представитель Минздрава Юлия Бородун. Чат-бот вообще создан для сбора обратной связи о качестве медуслуг, но используется белорусами и для других целей, в том числе не по назначению: запросов по информации о наличии лекарственных средств и жалоб, например, на головную боль.

Бородун вспомнила, как ночью в чат-бот написала девушка с жалобой на сильную головную боль. Ответственный сотрудник, заподозрив инсульт, оперативно вызвал скорую помощь, что позволило вовремя оказать помощь и спасти жизнь пациентке.

Однако Минздрав напомнил, что при серьёзных симптомах нельзя полагаться на чат-бот. Необходимо немедленно звонить по номерам 103 или 112, так как каждая минута может быть решающей.

К слову, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Ирина Абельская сообщила, что вызов бригады скорой помощи обходится государству в 164 рубля .

При этом, по её словам, часть вызовов оказываются необоснованными и могли бы быть решены на амбулаторном уровне. Она заявила, что это приводит к «неэффективному расходованию ресурсов», которые могли бы быть направлены на спасение жизней в действительно экстренных ситуациях.

Также Абельская рассказала в эфире госТВ, как изменилась работа скорой помощи в республике.

Она вспомнила, что в процессе моделирования чрезвычайных ситуаций при проверках ФАПов, специалисты там часто не сразу ориентировались, что делать и что следует вызывать скорую. Бригады скорой же в свою очередь, так же часто были неверно укомплектованы, а персонал недостаточно квалифицирован.

Однако сейчас проведена «колоссальная» работа по устранению всех недостатков, а работа по повышению уровня профессионализма специалистов «ведётся беспрерывно», отметила Абельская.

Ранее журналисты Telegraf.news называли максимальное расстояние, на котором должен находиться аппарат МРТ от каждого белоруса, по убеждению вице-премьера Караника.

Караник озвучил максимальное расстояние, на котором должен находиться аппарат МРТ от каждого белоруса