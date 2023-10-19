В Минтруда предупредили, на кого из белорусов не подействуют переносы на ноябрьские праздники

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Опубликовано: 19.10.2023 16:35 , Обновлено: 15.11.2024

В министерстве труда Беларуси сообщили 19 октября, что на ноябрьские праздники планируются переносы, чтобы получились большие выходные. Но вот действовать они будут не для всех.

Когда планируется перенос рабочих дней:

Рабочий день 6 ноября (понедельник) перенесен на 11 ноября (суббота) в 2023 году.

“Однако переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье”, - уточнили в Минтруда.

Для других работников работа и отдых и в ноябре будут такими:

6 ноября приходится на период отпуска (трудового, социального) работника - 11 ноября нерабочий день

6 ноября приходится на период временной нетрудоспособности работника - 11 ноября нерабочий день

в период с 8 по 10 ноября работник принят на работу - 11 ноября нерабочий день

11 ноября приходится на период отпуска (трудового, социального) работника - 11 ноября день отпуска – нерабочий день

11 ноября приходится на период временной нетрудоспособности работника - 11 ноября день временной нетрудоспособности – нерабочий день

6 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, подготовку и переподготовку - 11 ноября рабочий день.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве труда и социальной защиты рассказали о социальных бонусах, которую государство представляет некоторым белорусским отцам. Так, в некоторых случаях мужчины могут рассчитывать на один дополнительный выходной в месяц, а кому-то и вовсе могут предоставлять один дополнительный выходной в неделю.

В Минтруда рассказали, кому из белорусских отцов положен дополнительный выходной в месяц. А кому – в неделю?