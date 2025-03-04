Минздрав пообещал белорусам дать доступ к своим медкартам через единую интернет-платформу

Опубликовано: 04.03.2025 16:11 , Обновлено: 04.03.2025

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк рассказал о создании в стране "центральной информационной платформы", где, по словам чиновника, белорусы в том числе смогут посмотреть свои медицинские карты.

“Для этого [информатизации медицины. - прим. ред.] создается центральная информационная платформа, на которой наши граждане смогут заказать услуги, от визита врача до просмотра своей амбулаторной карты. То есть максимальное удобство для населения”, - считает Андросюк.

По его словам, над этим работают и Минздрав, и регионы, и учреждения здравоохранения, [link href=“https://belta.by/society/view/zamministra-zdravoohranenija-grazhdane-smogut-zakazyvat-uslugi-na-edinoj-informatsionnoj-platforme-700080-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] госагентство БелТА. Больше никаких подробностей об этой платформе замглавы Минздрава не озвучил.

Но еще в сентябре 2021 года в белорусском Минздраве [link href=“https://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-minzdrave-nachinaetsya-testirovanie-programmnoy-platformy-informatsionnoy-sistemy-zdravookhraneniya/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] о тестовом испытании центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения. На тот момент первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан говорила о подготовке пациентов к работе с “электронным здравоохранением”.

“Пациент тоже должен быть готов уметь работать в своем личном кабинете: записаться на прием, получить результаты анализов, уметь открыть заключения, выдаваемые после проведения консультаций специалистами”, - перечислила тогда чиновница.

Ранее Telegraf.news писал, что министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, когда в Беларуси должны появиться электронные больничные. По ее словам, это будет “хорошее подспорье” и нанимателям, и работникам, а бумажные листки нетрудоспособности постепенно уйдут в прошлое.

Министр труда рассказала, когда в Беларуси должен появиться электронный больничный