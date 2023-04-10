Минздрав отчитался о приостановке работы столовых в белорусских школах. Что нашли в 15,5% блюд?

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Опубликовано: 10.04.2023 16:38 , Обновлено: 10.04.2023

В министерстве здравоохранения Беларуси сообщили 10 апреля, что закрыли столовые в школах и других учреждениях образования из-за проблем с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Под решение попали 15 объектов питания, в том числе в 11 школах. Там приказано из-за неудовлетворительного санитарного состояния провести генеральную уборку. Где конкретно были закрыты столовые, в ведомстве не уточнили. Как и общее количество столовых с нарушениями в учебных заведениях, которые не закрыли. Ведь были и такие?

“По результатам надзорных мероприятий зарегистрированы нарушения, основную долю которых составляют несоблюдение - правил личной гигиены, режимов мытья столовой и кухонной посуды, требований к уборке помещений”, - рассказали в Минздраве.

По данным ведомства, в четверти от всех выявленных “недостатков” было виновно “материально-техническое оснащение объектов, выход из строя торгово-технологического оборудования, посудомоечных машин и кухонного инвентаря”.

В то же время, в некоторых школьных столовых не соблюдали нормы приготовления и ежедневного рациона детей. “Работниками некоторых пищеблоков не соблюдалась технология приготовления блюд: не выдерживались температурные и временные параметры, нарушалась последовательность обработки сырья”, - уточнили в Минздраве.

Там сообщили, что в 5% исследованные блюда не соответствовали необходимой пищевой и энергетической ценности, а 15,5% рационов – нормам физиологических потребностей ребенка в пищевых веществах и энергии.

Также в столовых было изъято за первые три месяца 2023 года около 595 килограмм продуктов. “Основные причины - несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность”, - рассказали в Минздраве.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси выпустил постановление № 917 от 27 декабря 2022 года, согласно которому родители школьников должны будут компенсировать государству 100% расходов на питание в тех случаях, когда питание не оплачивается за счёт бюджета. Есть и другие изменения.

Совмин Беларуси обязал родителей школьников платить всю сумму за питание. Но есть нюанс