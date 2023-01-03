Минздрав обязал всех белорусов проходить медобследование

Опубликовано: 03.01.2023 12:02 , Обновлено: 03.01.2023

Министерство здравоохранения сделало обязательным прохождение медицинского обследования для всех белорусов без исключения с 3 января 2023 года. Это прописали в документе о новом порядке прохождения диспансеризации.

В Минздраве сообщили, что обследование должны проходить как дети, так и взрослые, независимо от того, есть ли у них какие-либо заболевания или нет.

При этом, пройти все назначенные исследования нужно будет за один день. Врачи должны выдать заключение, что человек находился в это время в поликлинике (по месту жительства).

Диспансеризацию будут проводить по предварительной записи, при самостоятельном обращении в поликлинику, а также при оказании медпомощи.

«Если пациент с какими-либо жалобами обратился к врачу и тут выясняется, что он еще не прошел диспансеризацию, его направят в соответствующий кабинет», — рассказали в Минздраве.

К слову, обследование начнут с анкетирования, после которого медики при необходимости назначат нужные анализы и врачей. Пациенту должны измерить рост, вес, окружность талии, артериальное давление, внутриглазное давление, а также рассчитать индекс массы тела, осмотреть полость рта и кожу, сделать электрокардиограмму.

Кстати, анкетирование можно пройти не только в кабинете диспансеризации, но и на едином портале электронных услуг НЦЭУ.

Белорусы с 18-39 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, а с 40 лет — раз в год.

Кроме того, обследования планируют проводить на выездах и с использованием мобильных медицинских комплексов.

ЦРБ не готовы?

К слову, в конце декабря 2022 года первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова рассказала о проблемах в учреждениях здравоохранения с подготовкой к диспансеризации.

По ее словам, были «не продуманы графики работы кабинетов диспансеризации и маршрутизация пациентов, есть проблемы с информатизацией рабочих мест, отсутствуют электронная цифровая подпись у части медработников, возможность записи на прием к врачу общей практики или врачу-специалисту в кабинете диспансеризации, отмечается плохая логистика работы смежных служб (лаборатории, кабинета функциональной диагностики, смотрового кабинета и т. д.)».

Она подчеркнула, что все это нужно наладить до начала 2023 года, чтобы реализовать все положения диспансеризации с пользой для людей и медперсонала».