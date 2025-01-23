Минздрав Беларуси упростил медикам-пенсионерам возвращение в профессию. Что не нужно сдавать?

Опубликовано: 23.01.2025 18:37 , Обновлено: 23.01.2025

В Беларуси упростили процедуру подтверждения квалификации для медиков и фармацевтов, которые вышли на пенсию и решили вернуться к работе после перерыва более четырёх лет. Соответствующие изменения внесены в Инструкцию Минздрава и вступили в силу с 22 января.

Раньше, чтобы вернуться в профессию после долгого перерыва, медикам и фармацевтам нужно было проходить проверочное испытание из трёх этапов:

компьютерное тестирование; устное собеседование с решением ситуационных задач; демонстрация практических навыков на симуляционном оборудовании.

Теперь же для пенсионеров, которые не работали более четырёх лет именно из-за выхода на трудовую пенсию, процедура упрощена. Им достаточно пройти только устное собеседование, без решения задач и демонстрации навыков.

Более того, для таких специалистов могут организовать выездное заседание квалификационной комиссии, в то время как остальным кандидатам приходится самим приезжать в определённое учреждение.

Эти изменения призваны облегчить возвращение в профессию опытных медицинских работников пенсионного возраста. Напомним, что с начала года в Беларуси также отменили ограничения по размеру пенсии для работающих пенсионеров.

Кроме того, в Инструкцию внесли и другие изменения, направленные на ускорение процесса подтверждения квалификации:

Срок рассмотрения документов соискателя комиссией сокращён с 1 месяца до 10 рабочих дней.

Установлен срок выдачи сертификата о подтверждении квалификации — 5 рабочих дней (раньше срок не был определён).

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