Минздрав Беларуси рассказал, как будут работать поликлиники на майские праздники
В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, как будут работать поликлиники и больницы на майские праздники. График опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.
В сообщении говорится, что поликлиники, организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники, а также организации особого типа в мае 2024 года будут работать в следующем режиме:
- 1 мая по графику работы в праздничный день;
- 9 мая по графику работы в праздничный день;
- 10 мая по графику работы в рабочий день;
- 11 мая по графику работы в субботний день;
- 12 мая по графику работы в выходной день;
- 13 мая по графику работы в субботний день;
- 14 мая по графику работы в праздничный день;
- 18 мая по графику работы в рабочий день;
- 19 мая по графику работы в выходной день.
Больницы и республиканские научно-практически центры будут оказывать помощь белорусам по следующему графику:
- 1 мая по графику работы в праздничный день;
- 9 мая по графику работы в праздничный день;
- 10 мая по графику работы в рабочий день;
- 11 мая по графику работы в субботний день;
- 12 мая по графику работы в выходной день;
- 13 мая по графику работы в рабочий день;
- 14 мая по графику работы в праздничный день;
- 18 мая по графику работы в субботний день;
- 19 мая по графику работы в выходной день.
Кроме того, в Минздраве подчеркнули: служба скорой медицинской помощи будет работать в режиме повышенной готовности.
Ранее Telegraf.news писал, что официальными выходными в мае, как обычно, будут 1 и 9 мая. День Труда и День Победы выпадают на среду и четверг, и переноситься не будут. Следующая за праздником пятница, 10 мая, останется рабочей. Зато с 11 по 14 мая белорусов ожидают мини-каникулы. Это четыре выходных дня с субботы по вторник (14 мая — Радуница). Правда, за понедельник, 13 мая, согласно постановлению Совмина, рабочий день придется отработать в субботу, 18 мая.
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