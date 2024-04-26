Минздрав Беларуси рассказал, как будут работать поликлиники на майские праздники

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Опубликовано: 26.04.2024 14:29 , Обновлено: 15.11.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, как будут работать поликлиники и больницы на майские праздники. График опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что поликлиники, организации службы крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, организации медтехники, а также организации особого типа в мае 2024 года будут работать в следующем режиме:

1 мая по графику работы в праздничный день;

по графику работы в 9 мая по графику работы в праздничный день;

по графику работы в 10 мая по графику работы в рабочий день;

по графику работы в 11 мая по графику работы в субботний день;

по графику работы в 12 мая по графику работы в выходной день;

по графику работы в 13 мая по графику работы в субботний день;

по графику работы в 14 мая по графику работы в праздничный день;

по графику работы в 18 мая по графику работы в рабочий день;

по графику работы в 19 мая по графику работы в выходной день.

Больницы и республиканские научно-практически центры будут оказывать помощь белорусам по следующему графику:

1 мая по графику работы в праздничный день;

по графику работы в 9 мая по графику работы в праздничный день;

по графику работы в 10 мая по графику работы в рабочий день;

по графику работы в 11 мая по графику работы в субботний день;

по графику работы в 12 мая по графику работы в выходной день;

по графику работы в 13 мая по графику работы в рабочий день;

по графику работы в 14 мая по графику работы в праздничный день;

по графику работы в 18 мая по графику работы в субботний день;

по графику работы в 19 мая по графику работы в выходной день.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули: служба скорой медицинской помощи будет работать в режиме повышенной готовности.

Ранее Telegraf.news писал, что официальными выходными в мае, как обычно, будут 1 и 9 мая. День Труда и День Победы выпадают на среду и четверг, и переноситься не будут. Следующая за праздником пятница, 10 мая, останется рабочей. Зато с 11 по 14 мая белорусов ожидают мини-каникулы. Это четыре выходных дня с субботы по вторник (14 мая — Радуница). Правда, за понедельник, 13 мая, согласно постановлению Совмина, рабочий день придется отработать в субботу, 18 мая.

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