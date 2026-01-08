Минздрав Беларуси распорядился перейти в повышенный уровень готовности

Опубликовано: 08.01.2026 21:46 , Обновлено: 08.01.2026

Министерство здравоохранения Беларуси в связи с объявленным красным уровнем опасности из-за снегопада и сильного ветра издало распоряжение всем своим учреждениям перейти в повышенный режим готовности.

Он предусматривает принятие мер по обеспечению бесперебойной работы системы здравоохранения в ближайшие часы.

“Речь идёт, в том числе, о проверке готовности автономных источников электроснабжения, усилении дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи (СМП), приёмных отделений медучреждений”, — уточнили в Минздраве.

Также всем службам скорой помощи по стране поручили:

создать резерв бригад СМП;

расчистить от снега дороги и подъездные пути к учреждениям здравоохранения, причём в первую очередь к приёмным отделениям, травмпунктам и станциям СМП.

Тем временем поступили первые сообщения о ДТП (дорожно-транспортных происшествиях) на дорогах Беларуси из-за сильных снегопадов и ветра.