Минздрав Беларуси предложил отказаться от подсолнечного масла в детских садах. Чем рекомендовал заменить?

Опубликовано: 13.03.2025 14:37 , Обновлено: 13.03.2025

Министерство здравоохранения Беларуси предложило отказаться от подсолнечного масла в белорусских детских садах. О более полезной, по мнению белорусских учёных, альтернативе рассказала заведующая лабораторией изучения статуса питания населения НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Наталья Цемборевич.

На пресс-конференции в Минске Цемборевич рассказала, что Министерство здравоохранения Беларуси разработало рекомендации по “оптимизации жирно-кислотного состава” питания детей в учреждениях дошкольного образования. В рамках этих рекомендаций подсолнечное масло предложили заменить рапсовым.

Как пояснила специалист, это связано с многочисленными полезными свойствами рапсового масла. Его белорусские медики рекомендовали включать в рацион питания детей раннего возраста (от года до трех лет) - до 6 грамм в сутки, а также в рацион питания беременных женщин - для поддержания иммунитета будущих мам.

Ранее журналисты Telegraf.news узнали у специалистов, чем именно полезно рапсовое масло, чем оно выгодно отличается от подсолнечного масла, зачем взрослым употреблять его по 20 г в сутки и как это сделать с максимальной пользой для здоровья.

В НИИ гигиены рекомендовали белорусам употреблять 20 грамм рапсового масла в день. Это зачем?