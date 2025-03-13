В НИИ гигиены рекомендовали белорусам употреблять 20 грамм рапсового масла в день. Это зачем?

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Опубликовано: 13.03.2025 14:22 , Обновлено: 13.03.2025

Производство рапсового масла в Беларуси растет, хотя пока на полках магазинов занимает только 10 процентов. В мире рапс входит в ТОП-10 наиболее ценных продовольственных культур, в семенах которого содержится до 50% масел и до 28% белка, что очень полезно для жизнедеятельности человека. Как сообщили эксперты НИИ гигиены и Академии наук Беларуси, рапсовое масло ничем не уступает другим растительным маслам, а по некоторым свойствам и превосходит. Telegraf.news узнал у специалистов, чем же оно полезно и зачем взрослым употреблять его по 20 г в сутки?

Чем полезно рапсовое масло?

Заведующая лабораторией изучения статуса питания населения НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Наталья Цемборевич отметила, что жиры и масла — необходимые вещества в рационе питания человека.

«В организме человека должны содержаться жиры, несмотря на движение по снижению массы тела. Норма содержания жира составляет 10-30% от массы тела. И достаточно важно, чтобы этот баланс соблюдался, исполнялся и восполнялся за счет потребления жиров и масел», — рассказала она.

Специалист подчеркнула, что в растительных маслах содержатся незаменимые жирные аминокислоты: Омега -3,6 и 9.

«В этом отношении рапсовое масло выгодно отличается от таких масел, как соевое или подсолнечное. Именно по сбалансированному содержанию. Рапсовое масло приближается к оливковому и даже превосходит . Также рапсовое масло является важным и по содержанию токоферолов (витаминов группы Е) », — сообщила она.

По словам эксперта, рапсовое масло показано для употребления всеми группами населения. Например, для людей пожилого возраста достаточно будет 20 грамм масла в сутки для поступления полиненасыщенных жирных кислот и фитостерина.

[info_b] Кислоты положительно повлияют на обмен веществ, на снижение уровня холестерина.

Витамин Е является антиоксидантом, который борется с процессом старения организма, фитостерины снижают освоение холестерина из пищи.

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Также рапсовое масло полезно для беременных и кормящих женщин и детей.

«Минздрав подготовил рекомендации по питанию детей дошкольного возраста и в этом плане была рекомендована замена подсолнечного масла на рапсовое. Доза — до 6 грамм в сутки», — сообщила Наталья Цемборевич.

Также, по словам медика, рафинированное рапсовое масло обладает большей температурой кипения , чем подсолнечное и его можно использовать при жарке, не боясь выделения канцерогенов. Кроме этого современные сорта рапса содержат малое количество эруковой кислоты или вообще ее не содержат.

[info_b]Эруковая кислота, согласно данным, полученным в 1970-х годах на крысах, вызывает нарушения сердечно-сосудистой системы, инфильтрацию скелетной мускулатуры и миокарда, альтеративный гепатит (токсическую дистрофию печени), а впоследствии цирроз печени (чаще атрофический).[/info_b]

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Какое рапсовое масло не содержит горечи?

Начальник отдела технологий кондитерской и масложировой продукции РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» Валентина Бабодей также подчеркнула, что рапсовое масло уникально по соотношению незаменимых жирных кислот Омега 3,6 и 9.

«К примеру, в подсолнечном масле содержится практически одна только линолевая кислота. Оливковое масло богато мононенасыщенной жирной линоленовой кислотой. А рапсовое масло обогащено и линолевой кислотой, и олеиновой, и альфа-линоленовой. Поэтому рапсовое масло — целая кладезь незаменимых жирных кислот», — объяснила она.

Кроме того эксперт обратила внимание, что рафинированное и дезодорированное рапсовое масло не содержит горечи и может употребляться как заправка для салатов, так и для жарки продуктов — мяса, рыбы, овощей.

Сколько производят рапсового масла в Беларуси и сколько стоит?

Как сообщила заместитель начальника управления - начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Елена Белонович, по итогам последних пяти лет в Беларуси производят 57-58 тыс. тонн рапсового масла.

«Климатические условия страны благоприятны для выращивания этой культуры. В нашей стране производством бутилированного рапсового масла занимаются четыре предприятия различной формы собственности: Минский маргариновый завод, Бобруйский завод растительных масел, Гомельский жировой комбинат, «Агропродукт» (Брестская область)», — рассказала специалист.

Она также отметила, что в торговле подсолнечное масло занимает 60-70% полки, оливковое — 15-20%, рапсовое —10%. Стоимость бутылки растительного масла составляет от 4 до 50 рублей. Рапсового — от 4 до 6 рублей.

Как лучше употреблять 20 грамм рапсового масла?

Рапсовое масло — продукт, который отлично подходит для приготовления различных блюд. Один из простых и вкусных способов его использования — приготовление сытного завтрака. Например, яичницы с колбасой и помидорами.

Ингредиенты на одну порцию:

Яйца — 2 шт.

Колбаса — 30 г

Помидор — 30 г

Рапсовое масло 20 мл (20 г).

Приготовление:

Нарежьте колбасу и помидор небольшими кусочками. Разогрейте сковороду и добавьте рапсовое масло. Вбейте яйца на сковороду. Выложите нарезанные колбасу и помидор рядом с яйцами. Готовьте на среднем огне до тех пор, пока яйца не схватятся, а ингредиенты не прогреются.

Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!

Такой завтрак получится не только вкусным, но и полезным благодаря рапсовому маслу, которое содержит полезные жирные кислоты. Вы также можете экспериментировать с другими ингредиентами, добавляя, например, зелень, сыр или овощи по вкусу.

Ранее Telegraf.news уже писал о пользе рапсового масла и подробнее сравнивал его с оливковым.

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