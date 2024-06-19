Минздрав Беларуси обязал стоматологии возвращать в банк средства семейного капитала в этом случае

Опубликовано: 19.06.2024 13:06 , Обновлено: 19.06.2024

Министерство здравоохранения Беларуси своим постановлением № 88 от 7 мая изменило сроки и основания для возврата неиспользованных денежных средств семейного капитала, которые организации здравоохранения получают из бюджета на оказание медуслуг семьям.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, основаниями для возврата неиспользованных средств семейного капитала являются расторжение договора, который подтверждает оказание стоматологических услуг в срок от 90 до 360 календарных дней с момента поступления денег на счет организации здравоохранения, или же неподписание документа.

Неиспользованные средства в этом случае медучреждение должно вернуть в Беларусбанк в течение 10 рабочих дней со дня наступления основания для возврата денег.

[info_b]С полным текстом постановления Минздрава можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совет Министров Беларуси своим постановлением № 364 изменил некоторые вопросы предоставления семейного капитала. Так, Правительство обязало Беларусбанк возвращать в республиканский бюджет средства семейного капитала (с процентами) в случае обнаружения неправомерного его назначения.

Совмин обязал Беларусбанк возвращать в бюджет средства семейного капитала. В каком случае?