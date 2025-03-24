Минус 2,7 тыс. мест. В Минобразования объяснили, почему в Беларуси сократили набор в вузы

Опубликовано: 24.03.2025 15:40 , Обновлено: 24.03.2025

Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов объяснил, почему общий план приема абитуриентов, желающих получить высшее образование, в 2025 году оказался меньше, чем в прошлом году. После того, как белорусские вузы обнародовали информацию о планах приема на 2025 год, оказалось, что одна из категорий абитуриентов не досчиталась 2,7 тыс. мест.

Именно на столько сократили в этом году количество первокурсников, которых планируют принять на платное обучение в 2025 году. Всего в белорусских вузах ожидают порядка 16,5 тыс. новых платников. Именно за счёт уменьшения этой категории абитуриентов, по словам Пищова, и упал общий план приема в вузы. При этом он отметил, что такая тенденция “наблюдается все последние годы”.

Одновременно с этим число бюджетных мест, наоборот, увеличилось, по сравнению с прошлогодними цифрами - на 400 мест, до 31,8 тыс. человек. Представитель Минобразования в интервью “Настаўніцкай газете” особо отметил увеличение плана приёма в 2025 году на специальности следующих трёх профилей:

медицинского,

педагогического,

инженерного.

По словам Пищова, увеличить набор на бюджетное отделение по этим специальностям удалось в том числе за счёт увеличения заявок от белорусских предприятий, которые выступают в качестве заказчиков кадров, оплачивают целевикам обучение в вузе, а в обмен на это получают молодых специалистов, которые обязаны отработать после выпуска несколько лет закреплённом за ними первом рабочем месте. Представитель Минобразования выразил уверенность в том, что мест хватит “всем мотивированным и подготовленным абитуриентам”.

“Мы в полном объеме выполняем поручения, поставленные перед системой образования в части обеспечения подготовки кадров в строгом соответствии с заказом предприятий”, — заявил Пищов, отметив, что любое бюджетное место, по сути, является целевым, поскольку “подтверждено заявками предприятий и гарантированно обеспечит всех выпускников первым рабочим местом”.

По информации Минобразования, целевые места в конкретных вузах должны быть утверждены до 1 мая (по педагогическим специальностям — до 1 июня). Информацию о них пообещали разместить непосредственно на сайтах вузов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования Беларуси в январе 2025 года обновило перечень профильных испытаний для поступления в вузы.

Минобразования опубликовало список вступительных испытаний в белорусские вузы. Что изменили?