Минтруда разъяснило, кому из белорусов запрещено отказываться от отпуска

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Опубликовано: 12.09.2025 10:04 , Обновлено: 12.09.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси напомнило о категориях работников, которым по закону запрещено заменять трудовой отпуск денежной компенсацией. Разъяснения опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Согласно трудовому законодательству, такая замена категорически запрещена для беременных женщин и сотрудников, не достигших 18 лет .

Также не могут получить деньги вместо положенных дней отдыха работники, занятые на производствах с вредными и (или) опасными условиями труда , и те, кто работает в зоне радиоактивного загрязнения .

Это ограничение прописано в статье 161 Трудового кодекса Беларуси.

Для остальных категорий работников возможность получить денежную компенсацию существует, но тоже с ограничениями. По соглашению с нанимателем деньгами можно заменить только ту часть отпуска, которая превышает 21 календарный день . При этом отпуск не должен предоставляться авансом.

Согласно статье 155 ТК, минимальная продолжительность основного трудового отпуска в Беларуси составляет 24 календарных дня. Таким образом, работник обязан использовать для отдыха как минимум три недели, и лишь оставшиеся дни (как минимум три в полном рабочем году) могут быть компенсированы деньгами.

В ведомстве также напомнили о двух особых случаях. Если сотрудника отозвали из отпуска, неиспользованную часть можно компенсировать при условии, что он уже отдохнул не менее 14 дней в текущем рабочем году.

При увольнении сотрудника ему в обязательном порядке выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска, независимо от оснований прекращения трудового договора.

Ранее в профильном министерстве напомнили, кому положен отпуск 160 дней в году.

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