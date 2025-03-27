Минтруда разрешило несовершеннолетним белорусам работать поварами и кондитерами. Кем ещё?

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Опубликовано: 27.03.2025 16:25 , Обновлено: 27.03.2025

Министерство труда и социальной защиты пересмотрело список работ, запрещённых для несовершеннолетних белорусов. В результате более 160 профессий, включая поваров и кондитеров, стали доступны для трудоустройства подростков до 18 лет, сообщила пресс-служба ведомства.

Главное новшество — в принципе формирования «запретного» списка. Теперь в него включают только те профессии, которые предполагают непосредственное участие работника во вредных или опасных технологических процессах. Если подросток работает в той же отрасли, но не задействован напрямую в опасном процессе, его труд разрешён.

Кроме того, Минтруда перешло от расплывчатых формулировок по видам работ (например, «подземные работы») к перечислению конкретных профессий рабочих с их кодами по принятому классификатору.

Новый подход позволил допустить подростков к работе в ряде новых отраслей. Минтруда отметило расширение возможностей трудоустройства в таких сферах, как:

Производство продуктов питания : кулинар, кондитер, повар и др.

: кулинар, кондитер, повар и др. Полиграфия : корректор, оператор набора и вёрстки, печатник и др.

: корректор, оператор набора и вёрстки, печатник и др. Производство стекла и стеклоизделий : комплектовщик, разметчик, разрисовщик по стеклу и др.

: комплектовщик, разметчик, разрисовщик по стеклу и др. Целлюлозно-бумажное производство и другие.

Всего, по оценке ведомства, список доступных для несовершеннолетних профессий пополнился более чем 160 позициями. Как и ранее, молодые люди могут трудоустраиваться без письменного согласия законных представителей, достигнув 16-летнего возраста.

[info_b]Следует отметить, что данный документ пока не был официально опубликован, но уже зарегистрирован. Ожидается, что он вступит в силу 29 марта.[/info_b]

Как ранее рассказывали журналисты Telegraf.news, Минтруда пошло на часть изменений «по многочисленным просьбам» кадровых служб предприятий. Специалистам было трудно сопоставлять вакансии с прежним списком запрещённых видов работ, что создавало неопределённость при найме подростков.

Минтруда Беларуси рассказало, какие профессии должны разрешить несовершеннолетним