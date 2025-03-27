Минтруда разрешило несовершеннолетним белорусам работать поварами и кондитерами. Кем ещё?
Министерство труда и социальной защиты пересмотрело список работ, запрещённых для несовершеннолетних белорусов. В результате более 160 профессий, включая поваров и кондитеров, стали доступны для трудоустройства подростков до 18 лет, сообщила пресс-служба ведомства.
Главное новшество — в принципе формирования «запретного» списка. Теперь в него включают только те профессии, которые предполагают непосредственное участие работника во вредных или опасных технологических процессах. Если подросток работает в той же отрасли, но не задействован напрямую в опасном процессе, его труд разрешён.
Кроме того, Минтруда перешло от расплывчатых формулировок по видам работ (например, «подземные работы») к перечислению конкретных профессий рабочих с их кодами по принятому классификатору.
Новый подход позволил допустить подростков к работе в ряде новых отраслей. Минтруда отметило расширение возможностей трудоустройства в таких сферах, как:
- Производство продуктов питания : кулинар, кондитер, повар и др.
- Полиграфия : корректор, оператор набора и вёрстки, печатник и др.
- Производство стекла и стеклоизделий : комплектовщик, разметчик, разрисовщик по стеклу и др.
- Целлюлозно-бумажное производство и другие.
Всего, по оценке ведомства, список доступных для несовершеннолетних профессий пополнился более чем 160 позициями. Как и ранее, молодые люди могут трудоустраиваться без письменного согласия законных представителей, достигнув 16-летнего возраста.
[info_b]Следует отметить, что данный документ пока не был официально опубликован, но уже зарегистрирован. Ожидается, что он вступит в силу 29 марта.[/info_b]
Как ранее рассказывали журналисты Telegraf.news, Минтруда пошло на часть изменений «по многочисленным просьбам» кадровых служб предприятий. Специалистам было трудно сопоставлять вакансии с прежним списком запрещённых видов работ, что создавало неопределённость при найме подростков.
Минтруда Беларуси рассказало, какие профессии должны разрешить несовершеннолетним