Минтруда Беларуси рассказало, какие профессии должны разрешить несовершеннолетним

Опубликовано: 13.03.2025 18:47 , Обновлено: 13.03.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси подготовило новый список работ, на которых разрешён труд несовершеннолетних. Документ, который, как сообщается, увидит свет в ближайшее время, должен расширить перечень доступных для подростков профессий и конкретизировать формулировки.

В Министерстве труда объяснили, что изменения были внесены «по многочисленным просьбам» кадровых специалистов. Им было трудно сопоставить вакансии, на которые претендуют несовершеннолетние, с действующим списком запрещённых работ.

В нынешнем списке указаны виды работ (например, буровые, подземные, подводные), что затрудняло однозначную трактовку. В новом документе ведомство решило перечислить конкретные профессии.

Уже решено, что перечень профессий, доступных для несовершеннолетних, будет существенно расширен. В общей сложности подросткам станут доступны более 160 рабочих профессий. В частности, им будет разрешено работать:

В полиграфическом производстве : корректором, оператором электронного набора и вёрстки, оператором электронного цветовыделения, печатником.

: корректором, оператором электронного набора и вёрстки, оператором электронного цветовыделения, печатником. На производстве продуктов питания : кулинаром, кондитером, поваром.

В министерстве также сообщили, что следующим шагом станет пересмотр и расширение перечня лёгких видов работ, которые могут выполнять подростки в возрасте от 14 до 16 лет.

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