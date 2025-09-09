Минтруда разрешило белорусским студентам работать воспитателями в детсадах

Опубликовано: 09.09.2025 18:55 , Обновлено: 09.09.2025

В Беларуси изменились требования к тем, кто может работать воспитателем в детском саду. Министерство труда и социальной защиты утвердило новый профессиональный стандарт, который, в частности, разрешил официально трудоустраивать туда студентов-педагогов после 2 курса.

Соответствующее постановление № 54 от 30 июня 2025 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Главное нововведение коснулось студентов, получающих высшее образование по специальности «Дошкольное образование». Теперь они могут официально трудоустроиться воспитателями, окончив как минимум 2 курса вуза.

Ещё одно важное изменение — работать воспитателем сможет человек с любым высшим образованием, необязательно педагогическим. Ключевое условие — такого специалиста должны будут направить на переподготовку по специальности «Дошкольное образование».

Как следует из документа, из Единого квалификационного справочника должностей служащих исключены старые квалификационные характеристики должностей «Воспитатель дошкольного образования» и «Воспитатель-методист». Вместо них теперь будет действовать единый профессиональный стандарт, который и определяет новые требования.

В Минтруда заявили, что нововведения призваны решить сразу несколько задач. Во-первых , это может восполнить дефицит кадров в учреждениях дошкольного образования.

Во-вторых , студенты смогут раньше начать применять знания на практике, что, как полагают в ведомстве, повысит качество их подготовки.

Для родителей и детей, по мнению ведомства, это должно означать появление более стабильных и квалифицированных кадров в детских садах.

Постановление вступает в силу 10 сентября 2025 года.

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