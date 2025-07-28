Как белорусам забрать ребенка из детского сада, если рабочий день до 18:00? В профсоюзе подсказали

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Опубликовано: 28.07.2025 17:58 , Обновлено: 28.07.2025

Главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения ответил на вопрос, как белорусам забрать ребенка из детского сада, если рабочий день заканчивается в 18:00, как раз когда закрывается и садик.

Так, Максим Швед сообщил, что время работы можно сократить за счёт перерыва на обед.

Его продолжительность обсуждается с нанимателем, однако, подчеркнул эксперт, она должна быть не менее 20 минут.

Кроме того, специалист добавил, что белоруски имеют право написат ь заявление об установлении неполного рабочего времени. Согласно статье 289 Трудового кодекса (ТК), работодатель обязан установить неполный рабочий день или неделю, если об этом просит мать ребёнка младше 14 лет, добавил он.

По его словам, переход на такой график оформляется приказом и вносится в трудовой договор/контракт.

Ранее Telegraf.news писал, что адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Елизавета Яковленко разъяснила, сколько учеников максимально может быть в одном классе белорусской школы. По ее словам, требований к количеству нет в Кодексе об образовании, зато есть другие ограничения — санитарные.

Сколько учеников максимум может быть в одном классе? Адвокат из Гомеля назвала требования