Минтруда расширило список организаций, куда белорусы могут пойти на альтернативную службу

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Опубликовано: 26.09.2025 12:58 , Обновлено: 26.09.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси расширило список организаций, где белорусы могут проходить альтернативную службу вместо службы в армии. Список пополнился 13 организациями.

Дополнения к официальному перечню организаций, куда могут пойти работать граждане Беларуси вместо традиционной службы в армии, прописали в ведомственном постановлении №91 от 11 сентября 2025 года, которое на днях официально опубликовали на Национальном правовом портале. Теперь в перечне 385 организаций.

Новые места альтернативной службы, предложенные Министерством труда и соцзащиты:

7 социальных пансионатов: Василишковский детский социальный пансионат «Васильки», Гродненский социальный пансионат «Сосновый бор», Гродненский районный социальный пансионат «Серебряная долина», Мурованский социальный пансионат «Спутник», Новогрудский социальный пансионат «Аксамит», Щучинский социальный пансионат «Забота», Минский городской социальный пансионат Родник»;

5 территориальных центров соцобслуживания населения: Вороновского района, Новогрудского района, Ошмянского района, Зельвенского района, Дятловского района;

Центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов РОСТОК.

В пресс-службе министерства напомнили, что в Беларуси замена воинской службы на альтернативную является конституционным правом гражданина, а также пояснили, что именно их ведомство определяет конкретную организацию, в которую могут направить молодого человека, годного к срочной службе в вооружённых силах, но пожелавшего вместо армии пойти на альтернативную службу. Именно в Минтруда определяют день убытия новобранца к месту прохождения альтернативной службы.

Помимо организаций социальной сферы белорусских альтернативщиков могут также направить в организации здравоохранения, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, а также в организации по благоустройству территорий, строительству и ремонту дорог и железнодорожных путей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 16 сентября проголосовали за то, чтобы призывать на срочную службу ещё одну категорию белорусов, для которых пока дорога в армию по закону закрыта. О грядущих изменениях правил призыва подробнее рассказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрий Марецкий.

Депутаты одобрили призыв на срочную службу ещё одной категории белорусов