Депутаты одобрили призыв на срочную службу ещё одной категории белорусов

Опубликовано: 16.09.2025 15:14 , Обновлено: 16.09.2025

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 16 сентября проголосовали за то, чтобы призывать на срочную службу ещё одну категорию белорусов, для которых пока дорога в армию по закону закрыта. О грядущих изменениях правил призыва подробнее рассказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрий Марецкий.

Как пояснил Марецкий, речь идёт о том, чтобы призывать на военную службу тех граждан, которые ранее уклонялись от призыва и в отношении которых было возбуждено уголовное дело, либо идет судебное разбирательство, передало агентство Sputnik.

В настоящее время в Беларуси нельзя призывать на военную службу, в том числе в резерве, не только тех, кто уже имеет судимость и отбывал наказание местах лишения свободы, но и тех, кто ещё находится под следствием, чьё дело передано прокурору для направления в суд, или осуществляется судебное производство.

Документ, вносящий коррективы в эти правила, депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении - после первого его отправили на доработку, а после согласования с Советом министров был представлен на рассмотрение главе государства. По словам Марецкого, замечаний и предложений на счёт новой версии документа не поступило. Таким образом, после сегодняшнего одобрения законопроект будет направлен на рассмотрение Совета республики, а затем - на подпись главе государства.

Как сообщили в пресс-службе Палаты представителей, депутаты сегодня также поддержали внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в статьи, которые касаются “злостных уклонистов” от армии или участия в военных сборах. Поддержанный депутатами законопроект предлагает ужесточить наказание для тех, кто “злостно уклоняется” от штрафа (или исполнения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) за этот проступок.

И, наоборот, документ предусматривает освобождение от уголовной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву, если человек официально заявит органу, ведущему уголовный процесс, о том, что готов исполнить свою воинскую обязанность, встанет на воинский учет, пройдёт мероприятия по призыву на воинскую службу и явится на сборы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что депутаты Палаты представителей на первом заседании третьей рабочей сессии также приняли проекты закона, вводящего ряд новых ограничений по выдаче микрозаймов, и закона, вводящего уголовную ответственность для владельцев гражданских беспилотников.

Палата представителей Беларуси приняла законы об ограничениях на микрозаймы и уголовке за беспилотники