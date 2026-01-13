Минтруда предупредило о рейдах и внеплановых проверках на предприятиях Беларуси

Опубликовано: 13.01.2026 10:06 , Обновлено: 13.01.2026

Министерство труда и социальной защиты предупредило о рейдах и внеплановых проверках, в том числе с сотрудниками Следственного комитета, которые будут проводить на предприятиях Беларуси. Они предусмотрены комплексным планом по охране труда на 2026 год.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в этом году инспекторы охраны труда планируют усилить контроль и проверки на предприятиях. Помимо выборочных и внеплановых проверок того, как на предприятиях соблюдается трудовое законодательство, в министерстве пообещали направлять мобильные группы своих специалистов в те организации, где будут происходить несчастные случаи.

Одновременно с этим на предприятиях рассчитывают активно внедрять автоматизированные системы мониторинга условий труда и учёта травматизма, а для расследования происшествий с тяжёлыми последствиями планируют устраивать рейды вместе с сотрудниками Следственного комитета.

Планирует ведомство и активизировать профилактическую работу на предприятиях, а также в учреждениях образования. На 2026 год уже запланированы:

уже традиционные “месячники безопасности” и “недели нулевого травматизма”,

семинары и конференции по охране труда и типичных нарушениях в разных отраслях, в частности, XII Белорусско-российская научно-практическая конференция по охране труда,

обязательные проверки знаний по охране труда для руководителей и специалистов,

открытые уроки в учебных заведениях.

“Основная цель — снижение производственного травматизма, повышение культуры безопасности и создание условий, при которых каждый работник сможет трудиться без риска для жизни и здоровья”, - пояснили главную задачу всех профилактических и проверочных мероприятий в ведомстве.

Кроме того, в Минтруда предупредили, что в этом году планируется обновить правила охраны труда в отдельных сферах, в частности:

в зоопарках,

на съёмках фильмов,

в строительстве, в театрах и концертных залах,

при водолазных работах,

при эксплуатации подъёмных механизмов.

Также в течение года специалисты пообещали пересмотреть нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам и обновить список работ, на которые не допускают несовершеннолетних.

Напомним, в прошлый раз Министерство труда и социальной защиты пересматривало список работ, запрещённых для несовершеннолетних белорусов, в марте прошлого года. В результате подросткам до 18 лет стали доступны более 160 новых профессий, включая поваров и кондитеров.

Минтруда разрешило несовершеннолетним белорусам работать поварами и кондитерами. Кем ещё?