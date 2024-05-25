Минтруда Беларуси предупредило пенсионеров о новой мошеннической схеме. Как не попасться?

Опубликовано: 25.05.2024 12:56 , Обновлено: 25.05.2024

Министерства труда и социальной защиты предупредило о новой мошеннической схеме, связанной с обновлением приложения "ФСЗН" и "невыплатой пенсий". Чего не стоит делать, ведомство рассказало в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, мошенники начали звонить гражданам под видом работников ФСЗН с предложением “услуг по обновлению мобильного приложения” Министерства.

Злоумышленники угрожали невыплатой пенсий тем, кто не “обновит” приложение. Для этого они рекомендовали скачать другое приложение на телефон.

“Выплата пенсий не зависит от наличия на вашем мобильном телефоне приложения «ФСЗН». Не устанавливайте незнакомые приложения на мобильный телефон, тем более по звонку незнакомцев, кем бы они ни представлялись!”, - предупредили в Минтруда.

Также специалисты ведомства напомнили, что мобильное приложение «ФСЗН» обновляется по кнопке, размещенной в разделе «Настройки/О приложении».

Ранее Telegraf.news писал о том, что минчанка нашла в мессенджере подработку, для которой ее попросили войти в чужую учетную запись iCloud (сервис Apple). После ввода предоставленных логина и пароля телефон белоруски заблокировался, а за разблокировку неизвестные потребовали заплатить $300. О случае рассказали в милиции Минска.

«Телефон сразу заблокировался» — Минская милиция рассказала о новой уловке мошенников в мессенджерах