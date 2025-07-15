Минтруда предложило белорусам экстренно сообщать о невыплаченной зарплате или пособии через новый портал соцзащиты

Опубликовано: 15.07.2025 09:54 , Обновлено: 15.07.2025

Министерство труда и соцзащиты во вторник, 15 июля, объявило о запуске обновленного портала социальной защиты, который призван стать "единой точкой доступа ко всем услугам и информации в соцсфере". Посмотрели, какие вопросы может помочь решить, помимо оперативной жалобы на не выплаченную вовремя зарплату или не зачисленное на счёт пособие.

В Минтруда обозначили 4 самых востребованных в социальной сфере онлайн-сервисов, которые стали доступны белорусам на обновлённом портале. Они позволяют пользователям решить свои вопросы, не выходя из дома и получить помощь от органов соцзащиты, не обращаясь к ним лично.

[info_b]Сам обновленный портал социальной защиты доступен по ссылке.[/info_b]

Первым полезным сервисом стала интерактивная карта “Доступная среда” , которая заработала с 1 января 2025 года. На карте обозначены все ключевые объекты социальной инфраструктуры, такие как больницы, аптеки, магазины и так далее, а также указано, какими элементами доступной среды они оборудованы. Например, можно узнать, есть ли в поликлинике, куда вы запланировали визит, пандус с поручными или расширенные двери, которые позволят пройти в них с детской коляской или проехать инвалиду-колясочнику.

Вторым сервисом, интегрированным в обновлённый портал, стал сервис для онлайн-записи на прием к специалистам любого учреждения соцзащиты - территориальные центры соцзащиты, Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), Департамент госинспекции труда, куда теперь можно записаться на удобное для вас время, не пытаясь дозвониться к ним по телефону.

Третьим полезным сервисом стал чат-бот для экстренных сообщений. Туда в министерстве предложили “оперативно сообщать о невыплате зарплаты или пособий”.

“После обращения специалисты свяжутся для решения проблемы”, - пообещали в ведомстве.

Четвёртым сервисом, который может быть полезен тем, кто часто приходится обращаться за помощью в органы соцзащиты, стал онлайн-заказ таких услуг. Теперь оставить заявку на услуги сиделки, соцработника или няни из своего территориального центра соцзащиты (в том числе и для родственников или соседей) можно не выходя из дома.

Однако для этого придётся завести на портале личный кабинет - доступ к нему осуществляется через межбанковскую систему идентификации (МСИ).

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне в Министерстве труда Беларуси разъяснили самозанятым белорусам и индивидуальным предпринимателям (ИП), как им теперь уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Разъяснения потребовались из-за подписанного Президентом закона о внесении правок в соответствующие правила.

Белорусских ИП освободили от нудной обязанности. В Минтруда разъяснили новый порядок уплаты ФСЗН