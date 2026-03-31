Минтруда предложило белорусам вакансии, которых ещё нет

Опубликовано: 31.03.2026 16:33 , Обновлено: 31.03.2026

В Министерстве труда Беларуси сообщили, что у белорусов появилась возможность ознакомиться с вакансиями, которых ещё нет в реальности, но, возможно, они появятся в ближайшее время.

“Уже сейчас можно заглянуть в будущее… и узнать, где появятся новые рабочие места”, – похвалились в ведомстве.

Там напомнили, что ещё с 1 января 2025 года некоторые наниматели передают в службу занятости информацию о “планируемых к созданию и замещению рабочих местах”.

Речь идёт о вакансиях, которые в компаниях или только планируют, или знают, что будут искать замену действующим работникам.

В Минтруда сообщили, что вся информация уже есть на государственном портале службы занятости gsz.gov.by, куда все работодатели в стране обязаны отправлять свои вакансии. Чтобы посмотреть вакансии “из будущего”, нужно зайти в [link href=“https://gsz.gov.by/registration/future-vacancy/future-works/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] раздел [/link] “Перспективные рабочие места”.

“На сегодня в базе порядка 4 тыс. перспективных предложений”, – сообщили в Минтруда.

На данных вакансиях на будущее есть как уборщики с зарплатой (200 рублей), рабочие специальности с зарплатой порядка 1000–1200 рублей, так и управленцы, например, скоро потребуется заведующий магазином с зарплатой 2300 рублей.