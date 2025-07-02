Минтруда Беларуси объявило сокращенный рабочий день

Опубликовано: 02.07.2025 10:22 , Обновлено: 02.07.2025

Министерство труда напомнило белорусам о том, что в среду, 2 июля, белорусы будут работать по сокращённому графику. В ведомстве объяснили нюансы.

Сокращённый рабочий день в Беларуси объявлен в связи с тем, что в четверг, 3 июля, в стране будет отмечаться День Независимости - государственный праздник, объявленный официальным выходным днём.

В зависимости от графика рабочий день будет сокращён на:

1 час для тех, кто работает полный день,

пропорционально продолжительности неполного рабочего времени - для тех, кто работает на условиях неполной занятости.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в связи с тем, что День Независимости в этом году выпал на четверг, рабочую пятницу решили перенести, “подарив” белорусам длинные выходные на 4 дня. Отработать “лишний” выходной всё же придётся - в субботу, 12 июля. Впрочем, работодателям разрешается отступить от этой общей рекомендации и перенести рабочий день на любую другую выходную субботу — «с учетом специфики производства».

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В связи с переносами “перекроить” привычный режим работы пришлось всем учреждениям здравоохранения, скорректировала свою работу и Белпочта.

Между тем, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) предупредили белорусов, что на длинных выходных их может подстерегать опасность. В ведомстве попросили в эти дни опасаться “летящих предметов” и попросили посмотреть мультик.

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